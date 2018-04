Bruidsklokken bij prinses Astrid? Prins Joachim en vriendin Victoria zouden aan trouwen denken

Mario Danneels

26 april 2018

06u00

Bron: STORY 0 Royalty  Treedt prins Joachim binnenkort in het huwelijk? De jongste zoon van Astrid en Lorenz is al bijna vier jaar samen met het Spaanse burgermeisje Victoria Ortiz, en sinds enkele maanden wonen ze samen in Zuid-Afrika. En ook prinses Laura zou een vriend hebben.

Waagt prins Joachim, vier jaar na het voorbeeld van grote broer Amedeo, straks de grote sprong? De Spaanse pers meent van wel: het neefje van koning Filip vormt al sinds de herfst van 2014 een stel met de Andalusische Victoria Ortiz Martínez-Sagrera, die net als haar vriend dit jaar 27 wordt. Victoria, die een master in de mode op zak heeft, is een burgermeisje uit een erg gegoede familie uit de buurt van de stad Córdoba. Samen met Joachim zou ze rond de jaarwisseling naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad zijn verhuisd, waar hij aan de slag is gegaan in de energie-industrie. Dat ligt in de lijn van het werk dat hij als portfolioanalist verrichtte bij zijn vorige werkgever in Brussel. Het betekent overigens dat prinses Astrid het op Laken wederom moet stellen zonder kinderen om zich heen: het gezin van prins Amedeo is verkast naar het Zwitserse Bazel, haar oudste en jongste dochters Laura en Laetitia wonen in Engeland, terwijl prinses Luisa in de Canadese stad Montreal studeert. En geeft ook prinses Laura binnenkort haar jawoord? De in Londen wonende prinses is enkele malen samen gezien aan de arm van graaf Alexis de Warren.

