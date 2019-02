Brokkenpiloot Prins Philip (97) levert vrijwillig zijn rijbewijs in TMA

09 februari 2019

19u57

Bron: AD.nl 17 Royalty De Britse prins Philip (97), de echtgenoot van koningin Elizabeth, levert vrijwillig zijn rijbewijs in. Dat meldt de BBC. Philip veroorzaakte in januari een De Britse prins Philip (97), de echtgenoot van koningin Elizabeth, levert vrijwillig zijn rijbewijs in. Dat meldt de BBC. Philip veroorzaakte in januari een ongeluk in Sandringham , nabij het landhuis van de koninklijke familie.

De prins belandde toen met zijn Land Rover Freelander op zijn kant, nadat hij op een Kia botste. Philip zag de auto niet door de laagstaande zon. Hij bood in een brief zijn excuses aan aan het slachtoffer, Emma Fairweather.

“Het spijt me heel erg voor mijn aandeel in het ongeluk”, schreef de hertog van Edinburgh. “Ik was erg geschokt na het ongeval, maar ben blij dat niemand ernstig gewond is geraakt. Na afloop hoorde ik wel dat u een gebroken arm had, dat spijt mij heel erg.”

In gesprek met de Sunday Mirror over de brief, die 23 januari op de mat binnenkwam, zei Fairweather blij te zijn met het (ietwat late) excuus van de prins. “Ik vond het erg leuk dat hij gewoon afsloot met ‘Philip’, in plaats van zijn formele titel. Ik was blij verrast door dat persoonlijke tintje.”

