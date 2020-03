Broer van Kate Middleton stelt huwelijk uit vanwege coronacrisis TK

22 maart 2020

08u58

James Middleton, de broer van prins Williams vrouw Catherine, stapt deze zomer niet in het huwelijksbootje met zijn Franse verloofde Alizee Thevenet. Het koppel is door de coronacrisis genoodzaakt de bruiloft uit te stellen. Dat melden Britse media.

Een vriend van James vertelt aan Daily Mail dat ze het erg jammer vinden, maar dat het onmogelijk is om het huwelijk nu te laten doorgaan. "Ze wachten liever totdat het voor de gasten mogelijk is - en dat ze blij zijn - om te komen.” James ging in oktober vorig jaar op zijn knieën voor zijn vriendin.

James is niet de enige in de koninklijke familie die zijn huwelijk in het water ziet vallen. Ook prinses Beatrice, die normaal eind mei zou trouwen met haar Italiaanse verloofde Edoardo Mapelli Mozzi, hebben hun feest afgeblazen. “Prinses Beatrice en meneer Mapelli Mozzi keken er erg naar uit om te trouwen, maar zijn zich er net zozeer van bewust dat ze risico’s in de huidige situatie moeten vermijden”, aldus een woordvoerder van Buckingham Palace. “Ze zijn vooral voorzichtig met het advies van de overheid als het gaat om het welzijn van oudere familieleden en grote groepen mensen. Daarom gaat de geplande receptie op Buckingham Palace niet door.” Volgens sommigen zullen ze wel nog steeds in intieme kring huwen, maar anderen menen dan weer dat alles verplaatst wordt naar volgend jaar.