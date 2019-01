Broer van Kate Middleton openhartig over zijn strijd met depressie: “Het is een kanker in je geest” KD

13 januari 2019

11u01

Bron: Daily Mail 0 Royalty James Middleton (31), broer van Kate Middleton, heeft in een opiniestuk voor de Daily Mail verteld over zijn strijd met depressie. Hij schrijft over z'n donkerste gedachten, hoe hij zelfmoord overwoog en de medische hulp die hij sinds een jaar krijgt.

“Ik moest mezelf naar m’n werk sleuren om daar dan met glazige ogen naar mijn computerscherm te staren. Ik hoopte dat de uren snel voorbij zouden tikken zodat ik terug naar huis kon rijden", leest zijn relaas. “Het had mij in z'n macht. Ik kon niet antwoorden op de meest simpele berichten dus deed ik mijn mailbox niet meer open. Ik kon niet meer communiceren, zelfs niet met mijn familie en beste vrienden. Je kan je afvragen waarom ik hen niet in vertrouwen nam, maar het was onmogelijk om dat tegen mijn geliefden te vertellen.”

“Ik weet dat ik gezegend ben en een leven vol privileges leef. Maar dat maakte me niet immuun voor depressie. Het is moeilijk om die ziekte te beschrijven. Het is niet gewoon droevig zijn. Het is een ziekte, een kanker in je geest.”

(lees verder onder de foto)

In het opiniestuk vertelt hij openhartig over de eenzaamheid die hij voelde en hoe hij meermaals aan zelfmoord dacht. Nadat de ziekte maandenlang aansleepte, besloot James om iets aan de situatie te veranderen. “Ik nam mijn honden mee in de auto en zonder iemand te vertellen waar ik heenging, reed ik naar Lake District, waar ik als kind zo graag was.” De besneeuwde bergen en vele wandelingen deden de broer van de toekomstige koningin van Engeland veel deugd. “Ik kon mijn gedachten kalmeren", bevestigt hij die wandeltherapie.

“In de dagen die daaraan vooraf gingen confronteerde ik mezelf eindelijk met het feit dat het zo niet langer on. Ik wist dat het niet oké was. Ik had heel dringend hulp nodig. Eens ik dat besefte, werd ik rustiger. Ik wist dat er hoop zou zijn eens ik die hulp aanvaardde. Het was een klein vonkje licht in de duisternis.”

James, die lang stil bleef over de problemen met z'n mentale gezondheid, wil nu voor z'n depressie uitkomen om het taboe rond de ziekte te doorbreken. Hij wil zo ook zijn zus en zijn koninklijke schoonfamilie steunen die al jarenlang opkomen voor deze zaken. Vooral Kate, prins William en prins Harry zetten zich al een hele tijd in om mentale gezondheidszorg bespreekbaar te maken. “We moeten het gesprek op nationaal niveau veranderen om negatieve bijklanken te doen verdwijnen", aldus James.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.