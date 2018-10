Broer van Kate en Pippa zit aan de grond en werkt nu als hotelgids Redactie

Bron: TV Familie 0 Royalty James Middleton (31), de jongere broer van Kate (36) en Pippa (35), heeft het altijd al wat moeilijk gehad om zijn weg te vinden in het leven. Hij verwijt zijn familie dat ze hem te veel de hand boven het hoofd hielden. Oók zijn zussen. “Soms lijkt het alsof ik drie moeders heb’, vertelde hij dan. “Ze houden me constant in de gaten. Alsof ik niet oud genoeg ben om mijn mannetje te staan.” 

Zijn zaak, Party Pieces, waarmee hij feestmateriaal op maat maakte, is failliet gegaan en laat een put van zo’n 3,4 miljoen euro na. “En deze keer staan zijn ouders (hun vermogen wordt op 58 miljoen euro geschat) niet te springen om hem te helpen”, aldus een kennis van de familie Middleton. “Ze willen dat hij zijn problemen nu alleen oplost.” Maar dat doet hij niet. Want James kan alweer op de hulp en ‘bemoeienissen’ van een zus rekenen.

Loch Ness

Hij heeft het geluk dat Pippa met een succesvol ondernemer getrouwd is. David Matthews runt een hotelketen. En James heeft nu een job gekregen in de Glen Affric Lodge, een luxehotel nabij het Schotse Loch Ness. Daar moet hij ervoor zorgen dat het de welgestelde klanten aan niets ontbreekt. En hij wordt ingeschakeld als gids.

Beter dan niets

“Ja, de schoonbroer van prins William rijdt nu met hotelgasten rond langs de bezienswaardigheden en organiseert uitstapjes voor hen”, klinkt het. “Op zijn 31ste is hij dus een soort van animator, iets dat eerder een vakantiejob voor studenten is... Maar het is beter dan niets. James is blij dat Pippa hem heeft geholpen. Hij hoopt dat hij zijn leven zo opnieuw op de rails krijgt.”