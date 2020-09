Broer prinses Diana getuigt over haar moeilijke jeugd: “Ze wachtte op de drempel tot onze moeder terugkwam. Tevergeefs” BDB

13 september 2020

15u28

Bron: Page Six 0 Royalty De in 1997 overleden prinses Diana heeft zwaar afgezien van de scheiding van haar ouders. Dat vertelt haar broer Charles Spencer (56) in Sunday Times Magazine. “Ze bleef hopen dat mama opnieuw naar huis zou komen.”

In 1966, toen Diana vijf was, liep de relatie tussen haar ouders op de klippen. Moeder Frances was verliefd geworden op een andere man en liet daarop haar echtgenoot Johnnie Spencer in de steek. Van de ene op de andere dag trok ze de deur van het ouderlijke huis achter zich dicht. “Ze had Diana verteld dat ze zou terugkeren om haar te zien”, doet broer Charles uit de doeken. “M’n zus wachtte tevergeefs op de drempel, maar mama daagde niet meer op.”

Charles was op het moment van die ingrijpende familiegebeurtenis slechts twee jaar oud. “Ik zat vaak te wenen in m’n kamer, maar Diana was bang in het donker en daarom wou ze me niet komen troosten.” Hun twee oudere zussen Sarah en Jane verbleven op dat moment op internaat.

Hoederecht kwijt

Volgens de broer van Diana was Frances niet klaar voor het moederschap. “Onze vader gaf ons immens veel liefde, maar dat kon je van onze moeder niet zeggen. Ze was dan ook smoorverliefd op die andere man.” Na haar officiële scheiding van Johnnie verloor Frances dan ook het hoederecht over haar vier kinderen.

De band tussen Charles en Diana bleef doorheen de jaren wel erg sterk. “Zij nam de rol van moederfiguur over en zorgde enorm goed voor me toen ik een kind was.”

