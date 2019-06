Britten zwaar teleurgesteld in Harry en Meghan na verjaardag prins William: “Schaam je, dat is je broer” TK

22 juni 2019

15u18

Bron: Daily Mirror 0 Royalty Er wordt al maanden gefluisterd dat de Britse prinsen Harry en William momenteel niet met elkaar overweg kunnen, en dat verhaal kreeg gisteren nog een beetje extra ruchtbaarheid. De verjaardagswens van Harry naar zijn broer kan je immers allerminst hartelijk noemen, tot grote teleurstelling van de Britten.

Prins William vierde gisteren zijn 37e verjaardag. Naar goede gewoonte heeft hij op die dag geen officiële afspraken, dus is het raden naar de manier waarop hij ‘zijn’ dag heeft doorgebracht. De kans dat er een feestje met broer Harry aan te pas kwam, lijkt echter bijzonder klein. Op de Instagrampagina van Kensington Palace bedankte het paleis immers alle mensen die de prins een gelukkige verjaardag wensten, vergezeld door een foto van een breed lachende William. In de comments vinden we een reactie van ‘sussexroyal’ terug, de account van Harry en Meghan. Zij scheurden zich een aantal maanden geleden af van de officiële accounts van het paleis en startten hun eigen pagina. “Gelukkige verjaardag aan de hertog van Cambridge”, klinkt het droog. Een aparte verjaardagswens werd niet gepost.

De Britten hebben het duidelijk moeilijk met die koele reactie. Vooral het feit dat Harry zijn eigen broer niet eens bij naam maar bij zijn titel noemt, valt in slechte aarde. “Schaam je!”, klinkt het veelvuldig. “Dat is je eigen broer Harry!”. “Doe vooral niet te veel moeite”, wordt er ook sarcastisch opgemerkt. Anderen zien er dan weer het werk van Meghan in. “Iedereen weet dat zij die account beheert!”

De wens staat dan ook haaks op de vorige verjaardagsboodschappen van de account. Toen prins Louis en prinses Charlotte een jaartje ouder werden, bevatten de berichten veel kusjes en emoji’s, en bewoordingen als ‘lots of love’. Het paleis heeft niet gereageerd op de heisa. Het is ook niet duidelijk wie de Instagrampagina van de hertog en hertogin van Sussex precies beheert.

Bezorgdheid

Sinds het huwelijk van Harry en Meghan lijkt er een dik haar in de boter te zitten tussen de twee broers. De reden van de ruzie is onduidelijk, maar er wordt gefluisterd dat William zijn broer voor zijn huwelijk waarschuwde om niet te hard van stapel te lopen met de Amerikaanse actrice. “Tijdens het begin van die relatie, voor er sprake was van een verloving, had William een gesprek met Harry”, meent royaltywatcher Katie Nicholl. “Hij wilde zeker zijn dat zijn jongere broer wist waar hij in terecht kwam. William uitte dan ook zijn bezorgdheid dat het misschien allemaal wat te snel ging. Men vertelde me dat toen Harry Meghan voor de eerste keer mee naar het paleis nam, hij erg graag de goedkeuring van Kate wilde. Hij hoopte dat Meghan en Kate goede vriendinnen zouden worden en zelfs bondgenoten. Maar ik denk niet dat hij ooit verwacht had dat hij misschien niet onvoorwaardelijke goedkeuring zou krijgen van zijn broer. Ik denk dat Harry het gevoel had dat hij geen steun kreeg van die ene persoon van wie hij het echt wilde.”

Sindsdien schieten de koppels niet meer zo goed met elkaar op, wat waarschijnlijk ook de reden is dat Harry en Meghan zich steeds verder afscheuren van de rest van de koninklijke familie. Zo gingen ze tegen alle verwachtingen in niet in het appartement naast William en Kate wonen in Kensington Palace, maar trokken ze een eindje buiten Londen naar Frogmore Cottage. Ook splitsten ze hun huishouding op, iets waarvoor de Queen hoogstpersoonlijk haar toestemming moest geven. Vervolgens startten de prins en de hertogin ook hun eigen Instagram-account ‘sussexroyal’ op, terwijl alle leden van de koninklijke familie normaal gezien onder ‘kensingtonroyal’ of ‘theroyalfamily’ vallen. En deze week kwam ook nog het nieuws dat het koppel uit de Royal Foundation stapt, van waaruit ze samen met William en Kate liefdadigheidswerk deden. “De hertog en hertogin van Sussex zullen hun eigen organisatie opstarten”, klinkt het.