Britten zien hints over 'Queen' Camilla

10 maart 2018

11u10

Bron: ANP 0 Royalty Het zou zomaar kunnen dat Camilla, de hertogin van Cornwall, toch koningin wordt als haar man Charles de troon bestijgt. De officiële website van Charles, prins van Wales, heeft verwijzingen verwijderd die er juist over gingen dat Camilla zich nooit koningin zal noemen.

Zo is een verklaring erover op Charles' website verdwenen, ontdekten Britse media. Daarin stond aanvankelijk dat Camilla de titel krijgt van Her Royal Highness The Princess Consort, als Charles koning wordt. The Princess Consort is een formele titel die veelal wordt gebruikt voor de vrouw van een soevereine prins. Die verklaring stond op de site sinds het stel in 2005 trouwde.

Diezelfde zinsnede is verdwenen uit de biografie van Camilla op de site en op die van Buckingham Palace. De woordvoerders van Charles hebben echter laten weten dat de teksten zijn verwijderd omdat niemand er meer in geïnteresseerd zou zijn. Britse royaltykenners en kranten denken er echter het hunne van.

De kwestie of Camilla zich wel of niet koningin mag noemen, houdt de Britse gemoederen al langer bezig. Velen zien in een koninginnentitel een beloning voor overspel. Camilla en Charles hadden al een affaire tijdens zijn huwelijk met de nog steeds immens populaire Diana.