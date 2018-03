Britten smullen van boek over de extravagante en egocentrische levenswijze van prins Charles KDL

19 maart 2018

13u26

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles (69) kan de komende dagen maar beter geen kranten opslaan. De Britse media smullen namelijk van de onthullingen over zijn extravagante en egocentrische levenswijze. Die zijn nauwkeurig onder de loep genomen door Tom Bower in zijn nieuwe boek 'Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles'.

In het boek wordt veel aandacht besteed aan verhalen over het verkwistende en verwende gedrag van prins Charles. Wie de prins van Wales te logeren krijgt, kan er bijvoorbeeld op rekenen dat daags voordien een vrachtwagen voorrijdt met zijn slaapkamerameublement - inclusief speciale lakens - om de prinselijke logeerkamer mee in te richten. Charles eet ook niet wat de pot van zijn gastheer of gastvrouw schaft. De vader van prins William en prins Harry laat zijn eigen eten sturen, en voor recepties buiten de deur brengt een lakei een speciaal gemixte martini voor Charles, zo blijkt. Volgens het boek heeft de prins weinig gevoel voor realiteit. Bovendien zou Charles ook steeds zeuren en klaagt hij constant over hoe slecht hij het heeft getroffen.

Rol van Camilla

Zijn echtgenote Camilla biedt volgens Bower soms tegenwicht, zoals toen Charles trots vertelde dat hij ook wel eens de metro had genomen. "Ja, om die metrolijn te openen", schamperde Camilla, die de prins ook van zijn schrik moest afhelpen toen hij thuis een keer een koud buffet zag staan en uitriep wat dat in hemelsnaam was. "Dat is cellofaan om het eten vers te houden schat", bracht ze hem bij de les, om het eten vers te houden.

Moeilijke familiale relaties

Bower schrijft ook over de slechte relatie van Charles met zijn ouders en zijn moeilijke verhouding met zijn zonen William en Harry. De prins zou ook afgunstig zijn geweest op alle aandacht die Williams vrouw Catherine kreeg, en op de publiciteit voor Catherine's moeder. De Queen liet toen zien aan welke kant ze stond door met Carole Middleton uit rijden te gaan op Balmoral.