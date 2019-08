Britten ontzet over steun van Queen Elizabeth aan omstreden prins Andrew TDS

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth ligt onder vuur op sociale media nadat ze samen met haar zoon prins Andrew in Schotland naar de zondagsdienst ging in Cathie Kirk. De gezamenlijke autorit is door het publiek en de Britse media geïnterpreteerd als ondubbelzinnige steun van de Queen aan de hertog van York.

Andrew zou die moederlijke steun nodig hebben omdat hij weer in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan vanwege zijn vroegere contacten met de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Die werd begin juli aangehouden op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes, het beschikbaar stellen van meisjes aan vrienden en nog veel meer onfrisse zaken.

Epstein - in 2008 al eens veroordeeld - ontkende de al vele jaren circulerende beschuldigingen, en pleegde zaterdag vermoedelijk zelfmoord in zijn cel in New York. Een dag eerder waren tal van rechtbankdocumenten vrijgekomen waarin ook prins Andrew werd genoemd als deelnemer aan feestjes die Epstein faciliteerde, en waar meisjes werden misbruikt. Buckingham Palace ontkende andermaal betrokkenheid van Andrew, maar daarmee was de verdenking van enige betrokkenheid niet weg.

Voor- en tegenstanders

De Daily Express meldde dat veel fans van het koningshuis boos zijn over de in hun ogen demonstratieve steunbetuiging. “Het ergste is dat ze ook nog breed lachend in de auto zaten”, aldus een boze reactie op Twitter. “Haar grootste zwakte is haar verdorven zoon die ze op een zeer agressieve manier zal verdedigen, ongeacht wat hij doet.” De prins werd ook al veroordeeld. “Andrew is een pedo, met steun van zijn moeder. Dat is weerzinwekkend.”

Anderen merkten op dat de koningin nu eenmaal altijd naar de kerk gaat met degene die op zondag bij haar logeert, en dat het meerijden van Andrew niks bijzonders was. “Maar het zo ontstane beeld is zeer schadelijk”, werd daar tegenin gebracht. “Vroeger was iemand onschuldig tot het tegendeel was bewezen. Ach, die goede oude tijd”, bracht een andere twitteraar naar voren.