Britten niet blij met ‘snelle’ coronatest van prins Charles: “Onze mensen in de zorg krijgen zo’n test niet” MVO

25 maart 2020

22u45 0 Royalty De Britten zijn niet bepaald blij met de snelle coronatest die prins Charles (71) en zijn vrouw Camilla (72) hebben ontvangen. Er zijn namelijk duizenden mensen actief in de zorg die zo’n test niet krijgen. Ook de gewone bevolking heeft geen recht op een test als ze slechts lichte symptomen vertonen. De regel is namelijk dat enkel gehospitaliseerde mensen nog getest worden. “Waarom is het dan zo makkelijk voor royals om wél getest te worden?”

“Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat Charles getest is en dat het voorlopig goed met hem gaat. Maar ik hoop dat onze zorgmedewerkers binnen de NHS met dezelfde promptheid zo’n test mogen ondergaan als zij zich zorgen maken”, klinkt het op Twitter. Er is namelijk een tekort aan testen, waardoor de NHS heeft beslist dat enkel patiënten die nood hebben aan een ziekenhuisopname nog getest worden op corona. Wie ziek thuis zit, of zelfs wie aan het werk is in de zorgsector tussen de zieken, krijgt er geen meer.

Nationale woede

“Toch vreemd dat Charles slechts ‘lichte symptomen’ had, maar op één of andere manier toch in aanmerking kwam?” Camilla heeft ook een test ondergaan, ook al had zij geen symptomen. De situatie maakte heel wat los in het Verenigd Koninkrijk. Niet alleen mensen op sociale media, maar ook politici en andere celebs beschuldigen de NHS ervan dat de royals een voorkeursbehandeling kregen.

Joan McAlpine, een Schotse politica, kan er absoluut niet om lachen. “Ik wens Charles het allerbeste toe, maar kunnen we ons even afvragen hoe hij aan de test kwam? De mensen bij de NHS leven blijkbaar hun eigen regels niet na. En dat terwijl mijn neefje, die lijdt aan astma en gevoelig is voor ontstekingen in de borstkast, deze week nog een test werd geweigerd.”

“Wel binnen criteria”

Catherine Calderwood, hoofd van de Schotse volksgezondheid, meent echter dat er gegronde redenen waren voor een test. “Ze zijn getest voor klinische redenen en ze voldeden wél aan de criteria voor een test." Haar statement spreekt echter eentje van het koningshuis tegen. Zij stellen het volk gerust over de toestand van Charles en Camilla: “Charles maakt het goed en Camilla is nog niet ziek.” Allemaal goed en wel, maar dat zou automatisch betekenen dat ze eigenlijk niét in aanmerking kwamen.

Beide royals zijn boven de 70 en vallen dus binnen de risicogroep, maar ze hebben geen van twee onderliggende medische problemen.