Britse royals lenen hun stem aan campagne voor geestelijke gezondheid KD

08 oktober 2019

17u30 0 Royalty De Britse koninklijke familie breekt een lans voor mentale gezondheidszorg. Meghan Markle en Kate Middleton zijn samen met hun prinsen, Harry en William, te horen in een campagnefilmpje dat meer aandacht vraagt voor de geestelijke gezondheid. De video wordt niet enkel online gedeeld, maar zal ook uitgezonden worden op de Britse televisiezenders.

De royals trekken zo de menselijke kaart en lijken toe te geven dat ook zij het soms moeilijk hebben. “Iedereen kent het gevoel wanneer het leven te veel wordt”, zegt prins William ondermeer. De prins en zijn familie zijn niet te zien in het filmpje, maar lenen wel hun stem aan de campagne ‘Every Mind Matters’. De campagne toont, althans volgens de gewezen Amerikaanse actrice Meghan Markle, “eenvoudige manieren om zorg te dragen voor je geestelijke gezondheid.” Dit door middel van een plan dat gratis online ter beschikking is. “Het plan helpt je omgaan met stress”, aldus Kate Middleton. Volgens prins Harry heeft iedereen daar baat bij.

Het is geen geheim dat mentale gezondheid de prinselijke broers na aan het hart ligt. Eerder spraken ze al over hoe belangrijk het is om je gevoelens te kunnen uiten. De koninklijke familie zet zich ook al langer in voor goede doelen.