Britse royals beloven om herdenking brand Londense Grenfell Tower bij te wonen

11u32 0 Photo News Prins Charles en zijn vrouw Camilla zullen aanwezig zijn bij de herdenking. Royalty Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn volgende week aanwezig bij de herdenking van de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower in Londen. Ook prins William, zijn echtgenote Catherine en prins Harry wonen de dienst in St. Paul's Cathedral bij, zo heeft Clarence House bekendgemaakt.

De herdenking vindt donderdag plaats op verzoek van overlevenden en nabestaanden. De dienst wordt live op televisie uitgezonden.

Bij de brand in de woontoren op 14 juni kwamen 71 mensen om het leven. Het Britse koningshuis leefde in de afgelopen maanden mee met de slachtoffers. Zo brachten koningin Elizabeth en prins William daags na de brand een bezoek aan slachtoffers en ging William er later nogmaals op uit met zijn broer Harry.