Britse Queen vertrekt op kerstvakantie, gewoon met de trein

09u05 3 Photo News Queen Elizabeth II en prins Philip arriveren bij Kings Lynn train station voor de start van hun kerstvakantie. Royalty Koningin Elizabeth (91) is donderdag begonnen aan haar kerstvakantie. Die brengt ze traditiegetrouw door op het landgoed Sandringham bij Norfolk. De Britse vorstin, die woensdag in Buckingham Palace nog de hele familie met aanhang te gast had voor de al even traditionele kerstlunch, nam samen met echtgenoot prins Philip (96) een gewone trein van First Connect voor de rit van het Londense station King's Cross naar King's Lynn, op een half uur rijden van Sandringham.

Het hoogbejaarde paar dat vorige maand zijn zeventigste huwelijksverjaardag vierde, krijgt de komende dagen in wisselende samenstellingen gezelschap van familieleden. Eén reden voor de lunch in Buckingham Palace is dat Sandringham niet iedereen tegelijk kan herbergen, maar verspreid over de kerstdagen is er wel ruimte.

Kleinzoon prins Harry is er in elk geval op Eerste Kerstdag, en hij mag zijn verloofde Meghan Markle meenemen. Dat is een breuk met de koninklijke traditie. Williams echtgenote Catherine moest wachten tot na haar huwelijk alvorens ze met kerst welkom was op Sandringham. Tot vreugde van de Britse media bevestigde het paleis donderdag dat Harry en Meghan maandag ook meegaan naar de kerkdienst, in gezelschap van de Queen en prins Philip.

Koningin Elizabeth blijft doorgaans tot de eerste week van februari op Sandringham. Daar gedenkt ze haar vader koning George VI, die op 6 februari 1952 op het landgoed overleed. Met zijn sterven werd Elizabeth automatisch koningin.

Photo News Queen Elizabeth arriveert in het station.

Photo News Queen Elizabeth en Philip zijn klaar om op kerstvakantie te vertrekken.