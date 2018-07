Britse Queen razend over vals gerucht Karen Van Eyken

23 juli 2018

16u25

Bron: The Sun 0 Royalty Koningin Elizabeth (92) was naar verluidt helemaal van streek en erg boos nadat een verontrustend verzinsel zich afgelopen weekend als een lopend vuurtje over het wereldwijde web had verspreid.

Vrijdagavond en zaterdag in de vroege uren klonk het op Twitter als zou de echtgenoot van de Britse Queen, prins Philip, zijn gestorven.

Volgens de Britse tabloid 'The Sun' werd Buckingham Palace vervolgens overspoeld met telefoontjes en de Queen was ziedend over het valse gerucht.



Ze overlegde een kwartier lang via telefoon over hoe ze moest omgaan met dit 'fake news' met betrekking tot de man met wie ze al zeventig jaar getrouwd is.

"Ze waren het erover eens dat er weinig was dat ze konden doen, maar ze vinden het erg vervelend," zei een koninklijke insider, volgens The Sun.

"Het is niet leuk wanneer mensen van over de hele wereld zich uitlaten over je gezondheid of de dood, ook al ben je het gewend om een publiek figuur te zijn. Het toont aan hoe het internet helemaal kan ontsporen. De koningin kookt van woede en vindt het schandelijk."

De Queen is op vakantie in Balmoral terwijl haar man Philip zich op het domein in Sandringham bevindt. Ze kreeg argwaan toen het personeel steeds maar begon te vragen hoe het met haar man was.

"Als hij ziek was, zou ze bij hem zijn gebleven in plaats van naar Schotland te reizen," zei de bron.

"In feite verkeert haar echtgenoot in prima vorm en herstelt hij goed van zijn recente heupoperatie. Hij hoopt minstens honderd jaar oud te worden."

Gisteravond weigerde Buckingham Palace elke commentaar.