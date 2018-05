Britse Queen is "furieus" op vader van Meghan Markle na paparazzi-schandaal en zijn afzegging voor huwelijk Karen Van Eyken

15 mei 2018

17u39

Bron: Daily Mail, The Mirror, New York Post, ANP 4 Royalty Queen Elizabeth is not amused over de strapatsen van Thomas Markle, enkele dagen voor het huwelijk van zijn dochter Meghan met prins Harry. Op Kensington Palace wordt spoedberaad gehouden over hoe het nu verder moet, zo melden de Britse en Amerikaanse tabloids.

De afgelopen week stond dan ook bol van drama's rondom de familie Markle. Zo zou Meghan's vader Thomas zich hebben laten betalen voor het maken van paparazzi foto's, iets waarover hij later spijt betuigde.

Halfzus Samantha beweerde dat zij 'het genie' achter deze zet zou zijn geweest, omdat ze haar vader aanmoedigde "een wat persoonlijker beeld van zichzelf te schetsen ten opzichte van het Britse volk".

"De adviseur van de koningin, Hare Majesteit en de hertog van Edinburg (prins Philip) zijn erg boos op Meghans vader," verklaarde een bron. "Ze zullen met hem praten over het koninklijk protocol." De royals zijn ook "heel bezorgd" over hem, net "vanwege die foto's."

Normaal moest de vader van de bruid gisteren toekomen in het Verenigd Koninkrijk. Maar om de koninklijke familie niet in verlegenheid te brengen, zou hij nu besloten hebben niet naar het huwelijk te komen.

Harry en Meghan reageerden op alle commotie via een officieel statement en "vroegen om respect en begrip voor Thomas Markle, omdat het hier om een zeer persoonlijke kwestie gaat".

Het is nu onduidelijk wie de 36-jarige actrice zaterdag naar het altaar zal leiden. "Dit is niet wat ze wil. Ze wil dat haar vader zaterdag aanwezig is", vertelde een vriendin van de aanstaande bruid. "Zij en prins Harry smeken om haar vader wat ruimte te geven. Ze benadrukken dit al weken terwijl ze proberen om hem te steunen en te helpen. Hij heeft het gevoel onder een immense druk te staan. De bezorgdheid om hem is oprecht."

Maar ook andere familieleden laten zich in negatieve zin opmerken. Ondanks het feit dat ze geen uitnodiging hebben voor het huwelijk, kwamen Meghans neef Tyler en zijn halfbroer Thomas Dooley, vergezeld door hun moeder Tracy Dooley aan op het Londense vliegveld van Heathrow. Dit meldt TMZ.

Tracy is de ex-vrouw van Meghans halfbroer Thomas Jr. en zal samen met haar twee zonen optreden als 'bijzondere commentatoren' in het televisieprogramma Good Morning Britain.

Uiteraard hopen de programmamakers dat ze wat sappige roddels te vertellen hebben over de aanstaande bruid en haar familieperikelen.