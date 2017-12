Britse Queen had perfecte respons voor toeristen die haar niet herkenden MVO

09u05 0 Photo News Queen Elizabeth II Royalty Af en toe kan de Britse koningin Elizabeth II nog over straat lopen zonder herkend te worden, zo blijkt. Zo herinnert haar voormalige veiligheidsagent het zich toch. "Een groep toeristen vroeg haar of ze de Queen ooit al ontmoet had," lachte hij.

Elizabeth was net een ommetje aan het maken in de buurt van het kasteel van Balmoral, in Schotland, één van de officiële koninklijke residenties. "Een groep touristen vroeg haar of ze in de buurt woonde," zegt beveiligingsagent Richard Griffin. "Zij zei doodleuk dat ze inderdaad een huis in de buurt had."

Alsof dat nog niet grappig genoeg was, vroegen ze haar ook nog of ze de koningin nog nooit had ontmoet. Elizabeth droeg op dat moment een sjaal over haar haren, waardoor ze haar waarschijnlijk niet hadden herkend. "Nee, zei ze," lacht Griffin. "En toen wees ze met haar duim over haar schouder naar mij: Maar hij wel!" Laat het dus nooit gezegd zijn dat de Queen of England geen gevoel voor humor heeft.