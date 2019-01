Britse Queen Elizabeth en prins Philip leiden aparte levens en ontbijten nooit meer samen bvb

19 januari 2019

20u06

Bron: Daily Mirror 0 Royalty De Britse koningin Elizabeth (92) en haar echtgenoot prins Philip (97) leiden meer en meer een apart leven. Er wordt zelfs beweerd dat ze zelden samen ontbijten. Die uitspraken komen er nadat de prins Philip donderdag betrokken was bij een verkeersongeval vlakbij Sandringham Estate, een landgoed van de koninklijke familie ten oosten van Birmingham. Dat toont aan dat hij zijn tijd vaker alleen doorbrengt.

De Britse Queen speelt ondertussen nog steeds een zeer actieve en belangrijke rol als vorstin. Na 71 jaar huwelijk zou ze haar man minder en minder zien. De hertog van Edinburgh is sinds augustus 2017 op pensioen en is nog zelden in het openbaar te zien.

Sinds zijn pensioen verblijft hij op Wood Farm, een optrekje op het domein van Sandringham. Daar brengt hij zijn tijd door met lezen, schilderen, brieven schrijven en het ontvangen van gasten. Volgens de Daily Mail was zijn pensioen een “bevrijdende ervaring” voor hem. Sinds zijn huwelijk, in november 1947, had hij zo'n vrijheid niet meer gekend.

Nieuw ritme

Men beweert dat het koppel zich heeft gevestigd in een “nieuw ritme” van hun huwelijk en dat ze daardoor meer tijd apart doorbrengen in plaats van samen.

De Britse koningin zou altijd alleen ontbijten en ze wordt zelden gezien voor 11.00 uur, het moment waarop de dagelijkse vergadering met haar privésecretaris plaatsvindt.

Verdiend pensioen

Een hoveling vertelde de Daily Mail dat “de koningin vindt dat de hertog een behoorlijk pensioen heeft verdiend”. “Als hij niet op pensioen was, zou hij nog steeds het gevoel hebben overal bij betrokken te moeten zijn. Op Wood Farm is hij niet al te ver weg, maar net ver genoeg om te kunnen ontspannen”, aldus de hoveling.

Sinds het pensioen van prins Philip zou de Britse koningin vaker bezoek krijgen van hun zoon prins Andrew en van Sophie, de Gravin van Wessex, die getrouwd is met hun andere zoon prins Edward.

Een woordvoerster van koningin Elizabeth en prins Philip weigerde commentaar te geven op de beweringen.

Bekijk ook:

De volledige lijst opvolgers voor de troon na koningin Elizabeth

Broederliefde: prins Harry en prins William