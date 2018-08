Britse prinsessen Eugenie en Beatrice worden uitgelachen om hun 'champagneproblemen': "Het zijn dwaze en ijdele meisjes" MD

Bron: Story 1 Royalty De Britse prinses Beatrice is net dertig geworden, haar zus Eugenie gaat trouwen. Tijd voor een openhartig dubbelinterview dus, waarin de kleindochters van de Queen alle kritiek over hun luilekkerleven weerleggen. "Wij zijn juist de eerste prinsessen die zelf hun weg moeten vinden."

Feestelijke tijden voor de Britse prins Andrew en zijn ex Sarah Ferguson. De voorbereidingen van de bruiloft van hun dochter Eugenie met horecaondernemer Jack Brooksbank werden vorige woensdag alleen maar even gestaakt voor een andere party: de dertigste verjaardag van hun oudste dochter Beatrice. Met de tweede royal wedding van dit jaar in zicht profileren de onafscheidelijke zussen zich steeds opvallender, en nu prijken ze met een eerste gezamenlijk interview zelfs in modebijbel Vogue. Hun doel? "Onze wereld delen en tonen dat we écht zijn", klinkt het.

Net die uitspraak getuigt van wereldvreemdheid, vinden veel Britten. Want Beatrice en Eugenie, die al een imagoprobleem hadden, klagen in het gesprek dat de spot met hen gedreven wordt, terwijl zij juist de eerste prinsessen zijn die een baan moeten vinden en ze dus een pioniersrol vervullen. Dat zelfbeklag gaat wel gepaard met een fotoshoot waarin ze op het koninklijk domein in couture poseren. Het leverde een venijnige opmerking op van onder andere de krant The Guardian: "Hebben deze dwaze, ijdele en weinig zelfbewuste prinsessen ook maar iets stompzinnigs te verkopen waarmee ze de monarchie steunen?"

Authentiek zijn

De pers is wreed, vinden Beatrice en Eugenie. Nadat overal de draak was gestoken met de hoed van Beatrice op het huwelijk van prins William, werd het op een tuinfeest op Buckingham Palace te veel. "We moesten net naar buiten toen ze begon te huilen", vertelt Eugenie. "Ik zorgde voor haar, maar een uur later kwamen bij mij de tranen. Toen was Bea er voor mij."

Toegegeven: de prinsessen kríjgen vaak kritiek. Vooral Beatrice, die eeuwig met vakantie lijkt en een erg vaag baantje heeft bij een callcenterbedrijf in New York, terwijl ze doorgaans thuis in Londen op feestjes te vinden is. Onterechte commentaren, vindt ze: "Het is moeilijk om onze situatie te beoordelen, want er is geen draaiboek voor de rol die wij uitoefenen. Wij zijn de eersten: jonge vrouwen die carrières en privélevens proberen uit te bouwen, maar tegelijk prinsessen zijn en dit dus moeten doen in volstrekte openbaarheid." Eugenie treedt haar zus bij: "We willen mensen tonen wie we zijn: werkende, jonge vrouwen van koninklijken bloede die niet bang zijn om hun nek uit te steken. Het belangrijkste is om authentiek te zijn, en dat zijn wij ook."

Harry achterna

Authentiek is niet de term die de Britse pers gebruikt, eerder ‘erg verwend.’ Heel wat media vinden dat de kleindochters van koningin Elizabeth niets meer dan ‘champagneproblemen’ hebben. Aanstaande bruid Eugenie wordt door pers en publiek wel minder hard aangepakt dan haar oudere zus: zij schuimt minder feestjes af, gaat minder met vakantie en werkt écht - als directrice van een Londense kunstgalerij. Toch doet haar huwelijk op 12 oktober wenkbrauwen fronsen. Het vindt immers, net als dat van prins Harry, op Windsor Castle plaats, maar in tegenstelling tot haar neef vervult Eugenie geen rol binnen het koninklijke bedrijf. Waarom de negende in lijn voor de troon de bruiloft van Harry en Meghan dan toch dunnetjes wil kopiëren, inclusief toegang voor het gewone volk én koetsritje door de straten rond het kasteel, roept dus vragen op. Er wordt vooral gekeken in de richting van prins Andrew, die bekend staat om zijn pompeuze arrogantie en nooit heeft kunnen verkroppen dat zijn dochters, de enige geboren Windsor-prinsessen van hun generatie, niet mogen meedraaien als volwaardige royals. Eugenie maalt er niet om: "Ik heb helemaal geen stress", zegt ze over haar grote dag. "Het is zenuwslopend omdat je wil dat het perfect is, maar dan besef je dat je voor altijd bij de persoon zult zijn van wie je houdt. Dan is niets anders nog echt van tel."