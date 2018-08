Britse prinses Beatrice viert dertigste verjaardag MVO

08 augustus 2018

11u33

Bron: ANP 0 Royalty De Britse prinses Beatrice is jarig. De oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson is 30 jaar geworden.

De prinses is sinds de geboorte van prins Louis, de jongste zoon van haar neef William, achtste in lijn van troonopvolging. Behalve op officiële gelegenheden heeft ze geen koninklijke verplichtingen. Wel is ze, naast haar baan in het bedrijfsleven, als beschermvrouw betrokken bij verschillende organisaties.

In het nieuwe septembernummer van Vogue, waarin Beatrice wordt geïnterviewd samen met haar zusje Eugenie, praat de prinses over die dubbelrol. Volgens haar is het soms moeilijk om aan de ene kant lid te zijn van de koninklijke familie en aan de andere kant een eigen carrière op te bouwen. "We zijn jonge vrouwen met een persoonlijk leven en een carrière en we zijn ook prinsessen die altijd in de schijnwerpers staan."

De komende maanden zal Beatrice waarschijnlijk in de schaduw staan van haar zusje. Eugenie trouwt op 12 oktober met haar verloofde Jack Brooksbank.