Britse prinses Beatrice en haar nieuwe vriend maken hun rode loper debuut KDL

13 maart 2019

11u09 0 Royalty Al sinds november wordt verteld dat de Britse prinses Beatrice (30) vrijgezel af is en nu heeft de oudste dochter van Sarah ‘Fergie’ Ferguson en prins Andrew (beiden 59) de geruchten stilzwijgend bevestigd. Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi (34) maakten gisterenavond hun rode loper debuut als koppel op een gala-avond.

In Groot-Brittannië is iedereen erg blij voor Beatrice, die er nog geen succesvol liefdesleven heeft opzitten. In 2016 brak ze met de Amerikaan Dave Clark na een relatie van tien jaar. Volgens insiders genoot Clark een beetje te veel van het netwerk dat de prinses hem opleverde en maakte hij er dan ook gretig gebruik van. Edoardo, de nieuwe vriend van Beatrice, is een 34-jarige, steenrijke projectontwikkelaar die op amoureus vlak ook al wat achter de rug heeft. Zo was hij verloofd met de moeder van zijn bijna drie jaar oude zoontje Wolfie én woonde hij zelfs nog samen met de vrouw toen hij en Beatrice aan het daten sloegen. “Edoardo en Beatrice kennen elkaar al sinds hun kindertijd, maar de vonk tussen hen sloeg pas over toen ze elkaar op het huwelijk van Eugenie (in oktober vorig jaar, red.), de zus van Beatrice, opnieuw tegen het lijf liepen”, vertelt een vriend van Edoardo.

De twee maakten gisterenavond hun rode loper debuut op een gala-avond waarop ook Kate Middleton aanwezig was. Dat zoiets gebeurt, terwijl hun relatie nog niet officieel bevestigd werd, wil zeggen dat het echt wel dik aan is tussen de twee.