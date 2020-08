Britse prinses Anne viert zeventigste verjaardag met nieuwe militaire titels SDE

15 augustus 2020

11u29

Bron: BBC 3 Royalty Vandaag viert de Britse prinses Anne, de enige dochter van koningin Elizabeth, haar zeventigste verjaardag. Hoewel ze zelf gevraagd had om niet te veel aandacht aan die mijlpaal te besteden, gaat de verjaardag toch niet helemaal onopgemerkt voorbij.

De BBC meldt namelijk dat prinses Anne - ter gelegenheid van haar verjaardag - nieuwe militaire titels heeft ontvangen van het Britse leger en de Royal Air Force. Ze is nu generaal en ‘Air Chief Marshal’, zowat de hoogste rang in de luchtmacht. “Deze promotie op haar zeventigste verjaardag is een erkenning voor haar waardevolle bijdrage en toewijding aan het leger”, liet het Ministerie van Defensie weten.

Het is traditie in het Britse koningshuis dat royals behandeld worden als militairen en dus ook promotie maken wanneer ze ouder worden. Normaal gezien had ook Anne’s broer, prins Andrew, dit jaar een promotie moeten krijgen voor z'n zestigste verjaardag, maar omwille van het schandaal waarin de prins verwikkeld is, werd die geschrapt.

Beperkte plannen

De verjaardag van Anne zal - ondanks haar wens om er niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven - toch nog uitgebreid gevierd worden in familiale kring. Dat vertelt haar schoonzoon Mike Tindall. “We hadden plannen - we zouden iets in Schotland gaan doen - maar omwille van het coronavirus en de lockdown in Aberdeen denk ik dat alles wat beperkter gaat zijn. Het is zonde, maar ik ben er zeker van dat we als familie iets gaan doen om haar zeventig geweldige jaren te vieren, want ze is een geweldige vrouw, zeker wat betreft hoeveel werk ze in een jaar kan verzetten. We gaan dus zeker iets doen, maar omdat ik niet weet hoeveel zíj weet, blijven m’n lippen verzegeld", lacht hij.

Meeste publieke optredens

Anne staat bekend als het lid van de koninklijke familie dat jaarlijks de meeste publieke optredens heeft, al is het de laatste jaren een strijd met oudste broer prins Charles. Anne draait haar hand niet om voor dagen met vier, vijf of wel zes afspraken buiten de deur, waarbij ze zich met auto of helikopter verplaatst om overal op tijd te komen. “En als ze dan ‘s avonds thuis komt, gaat ze meteen weer naar buiten om de kippen te voeren of eieren te rapen”, aldus dochter Zara.

De prinses koos ervoor om na haar middelbareschooltijd meteen in het ‘koninklijk bedrijf’ te stappen. Een universitaire opleiding vond ze overgewaardeerd. Aan de hand van haar ouders leerde ze het koninklijke vak, want daar was geen school voor. Tegelijkertijd bekwaamde ze zich in het paardrijden. In 1971 werd ze Europees kampioen eventing en in 197 nam ze deel aan de Olympische Spelen in Montréal. Het voerde later tot lidmaatschap van het IOC.

Anne huwde tweemaal en koos ervoor haar kinderen - geboren in het eerste huwelijk met Mark Phillips, geen titel te laten geven. Zoon Peter en dochter Zara zijn daar nog steeds dankbaar voor.