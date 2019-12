Britse prins Philip heeft ziekenhuis verlaten om kerst te vieren BDB

24 december 2019

13u56

Bron: ANP 0 Royalty Prins Philip viert Kerstmis thuis. De 98-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth heeft het ziekenhuis in Londen dinsdag verlaten.

Philip werd vrijdag in het King Edward VII Ziekenhuis opgenomen. Volgens Buckingham Palace was er geen reden tot paniek en werd hij enkel behandeld voor een al bestaand medisch probleem. Zijn opname in het ziekenhuis gebeurde op aanraden van zijn dokter, als voorzorgsmaatregel.

Het verblijf van Philip was van korte duur, want dinsdag zag een fotograaf dat de hoogbejaarde hertog van Edinburgh al wandelend het ziekenhuis verliet en in een auto stapte. Eerder stelde de zoon van Philip, prins Charles, ook al dat zijn vader het goed maakte. "Als je zijn leeftijd bereikt, werken dingen niet zo goed meer. Er wordt goed voor hem gezorgd in het ziekenhuis", zei de kroonprins tegen verslaggevers.