Britse prins Philip blaast vandaag 97 kaarsjes uit

10 juni 2018

10u54

Bron: ANP 0 Royalty Prins Philip viert zondag zijn 97e verjaardag. Het is de eerste keer dat de hoogbejaarde echtgenoot van koningin Elizabeth dat doet als gepensioneerde. Vorig jaar zomer besloot Philip zich terug te trekken uit het openbare leven.

Dat betekent echter niet dat de prins zich helemaal nooit meer laat zien. Hij blijft Elizabeth ondersteunen en vergezelt haar nog af en toe. Maar zaterdag stond hij zijn vrouw niet bij tijdens Trooping the Colour, de militaire parade waarmee Elizabeths verjaardag elk jaar in juni officieel wordt gevierd.

Bij bijzondere familieaangelegenheden is Philip ook nog van de partij. Zo zat hij vorige maand naast zijn vrouw in St George's Chapel voor het huwelijk van kleinzoon prins Harry.

Vastberaden

Het was spannend of Philips gezondheid het bijwonen van Harry's huwelijk toe zou staan. De hoogbejaarde prins werd begin april geopereerd aan zijn heup en moest wekenlang revalideren. Naar verluidt was Philip vastberaden de bruiloft bij te wonen en werkte hij op Windsor Castle hard aan zijn herstel.

Philip is de laatste tijd vaker genoodzaakt naar het ziekenhuis te gaan. Zo werd hij vorig jaar juni uit voorzorg opgenomen vanwege een infectie. Sinds hij in augustus 2012 in het ziekenhuis belandde met hartproblemen deed Philip het al rustiger aan.