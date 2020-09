Britse prins George mag cadeau van David Attenborough dan toch houden BDB

29 september 2020

21u46

De Britse prins George (7) mag zijn bijzondere cadeau van bioloog David Attenborough (94) dan toch houden. José Herrera, de minister van Cultuur van Malta, wou de 23 miljoen jaar oude haaientand die de jongen had gekregen opeisen omdat de documentairemaker het fossiel in de jaren 60 op het Zuid-Europese eiland had gevonden.

De tand hoorde volgens Herrera in een lokaal museum en niet in de kinderkamer van prins George in Kensington Palace. De minister kondigde maandag daarom aan de noodzakelijke stappen te zullen ondernemen om het fossiel terug te halen. Een dag later liet een woordvoerder echter weten dat hij de kwestie zou laten rusten. Herrera had waarschijnlijk ook geen wettelijke basis voor zijn claim, aldus de Times of Malta. De bewindsman had in eigen land ook veel kritiek gekregen omdat er wel belangrijker problemen zijn in het land, zoals bijvoorbeeld corruptie.

De oudste zoon van prins William (38) en Kate Middleton (38) kreeg de haaientand tijdens een bezoek van Attenborough aan Kensington Palace. Hij toonde het koninklijke gezin intussen ook zijn nieuwe documentaire ‘A Life On Our Planet’, die vanaf 4 oktober te zien is op Netflix. Volgens de bioloog was prins George trouwens in de wolken met zijn cadeau. “Hij was erg geïnteresseerd in fossielen en leek het erg leuk te vinden.”