Britse prins George (7) krijgt bijzonder cadeau van idool David Attenborough BDB

27 september 2020

10u27

Bron: ANP 0 Royalty Prins William (38) en Kate Middelton (38) hebben kiekjes gedeeld van een bijzonder bezoek. Niemand minder dan bioloog en tv-maker David Attenborough (94) kwam in de tuin van Kensington Palace z’n nieuwe film ‘A Life On Our Planet’ voorstellen. Vooral prins George (7) was daarbij danig onder de indruk.

De foto’s werden donderdagmiddag gemaakt nadat Attenborough en prins William samen naar de docu hadden gekeken in openlucht. De 94-jarige bioloog, een goede vriend binnen de Britse koninklijke familie, kwam niet met lege handen aan. Speciaal voor prins George had hij een 23 miljoen jaar ouden reuzenhaaientand mee. Die had hij eind jaren zestig ontdekt tijdens een reis naar Malta. De jonge prins kon het cadeau zeker en vast waarderen, want de 7-jarige zoon van William is volgens zijn vader een groot fan van Attenborough. Ook prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) waren onder de indruk van het bezoek.

‘David Attenborough: A Life On Our Planet’ is vanaf 4 oktober op Netflix te zien. De documentairemaker vertelt daarin over de impact van de mens op de natuur.

Lees ook:

David Attenborough (94) verschijnt op Instagram en heeft in geen tijd bijna 3 miljoen volgers: “De wereld zit in de problemen”

Prins William en Kate lanceren groots initiatief om aarde te redden