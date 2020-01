Britse prins Charles ontmoet Greta Thunberg: “We kunnen gewoon geen tijd meer verliezen” TDS

22 januari 2020

21u02

Bron: ANP 0 Royalty Prins Charles heeft op het Wereld Economisch Forum in Davos de jonge klimaatvoorvechter Greta Thunberg ontmoet. Clarence House postte woensdag foto’s van de ontmoeting op Instagram. Wat de twee hebben besproken is niet bekend, maar de speech van de Britse troonopvolger zal vast goed aangekomen zijn bij de 17-jarige activiste.

Charles waarschuwde zijn toehoorders dat de tijd om in actie te komen voor het klimaat bijna om is. De prins is al jaren een voorvechter van een beter milieu en dat kan hij niet vaak genoeg uitspreken. “Alles wat ik de afgelopen vijftig jaar heb geprobeerd, heb ik gedaan met mijn kinderen en kleinkinderen in mijn achterhoofd. Ik wilde niet dat zij mij zouden beschuldigen dat ik niets zou hebben gedaan behalve om het probleem heen draaien of ontkennen.”

“En natuurlijk beschuldigen onze kinderen ons daar juist van. Stel jezelf voor wat jullie zouden doen”, ging Charles verder. “We kunnen gewoon geen tijd meer verliezen. Het enige wat ons tegenhoudt is de bereidheid om te handelen. En de tijd om te handelen is nu.”

Helikopter

Zelf probeerde Charles woensdag ook weer zijn steentje bij te dragen aan het klimaat. Hij liet de helikopter staan en ging met een elektrische auto van het vliegveld naar Davos, wat hem behoorlijk wat meer reistijd bezorgde. Na zijn ontmoeting met Thunberg vertrok Charles weer. Hij wordt later woensdag verwacht in Israël waar hij donderdag het Wereld Holocaust Forum bijwoont.

Het was de eerste keer in bijna dertig jaar dat Charles aanwezig was op het Wereld Economisch Forum in Davos. Tijdens zijn bezoek lanceerde hij ook zijn Sustainable Markets Council. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat belangrijke vertegenwoordigers van de private, publieke en liefdadigheidsinstellingen samen manieren vinden voor een meer koolstofarme en meer duurzame wereldeconomie.