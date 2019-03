Britse pornokoning onthult: “Er is een sekstape van Meghan Markle” MVO

22 maart 2019

11u53 0 Royalty De Britse pornokoning Kevin Blatt (50) onthulde deze week in een podcast dat hij in het bezit is van wel heel uitzonderlijke beelden. Het zou gaan om een sekstape van niemand minder dan... hertogin Meghan Markle.

Of de beelden authentiek zijn is nog niet bevestigd, maar het belooft sowieso een netelige situatie te worden voor het Britse koningshuis. Er doken al wel vaker pikante beelden van de hertogin van Sussex op, maar die stamden tot nu toe stuk voor stuk uit haar verleden als actrice. Deze keer zou het om iets heel anders gaan.

De tape werd enkele jaren geleden gemaakt. “Een dame uit Canada nam contact met me op in verband met de film”, aldus Blatt. “Ze wilde eerst niet zeggen wie erop te zien was, maar na een beetje aandringen liet ze dan toch vallen dat het over Meghan ging, die op dat moment al werd gelinkt aan prins Harry.”

Hoewel hij er flink munt uit had kunnen slaan, deed hij dat niet. “Ik had me toen al teruggetrokken uit het vak”, meent hij. Destijds maakte hij samen met Paris Hilton en Kim Kardashian nog geschiedenis, want hij was verantwoordelijk voor het verspreiden van hun sekstapes. Die actrices lieten dat echter vrijwillig gebeuren, in de hoop op een leven als celebrity. Gezien Meghan in dit geval ongetwijfeld niét akkoord zou gaan, lag de zaak anders.

“De beelden van Meghan heb ik gewist”, klinkt het. “Dus ze bestaan ondertussen niet meer. Of die Canadese vrouw moest nog een kopie hebben liggen, natuurlijk...”