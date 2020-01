Britse pers bijt terug: “Racisme had er niets mee te maken, Meghan heeft dit zelf gezocht” MVO

16 januari 2020

16u00 1 Royalty De Britse roddelbladen openden het vuur op Meghan Markle, en in ruil opent de rest van de wereld het vuur nu op hen. Niet alleen klaagt Meghan een Britse krant aan omdat die een persoonlijke brief van haar aan haar vader publiceerde, maar de internationale media hebben het over “openlijke racisme” tegenover de hertogin met Afro-Amerikaanse roots. The Sun, het meest gelezen blad van de UK, bijt nu terug. “Racisme had er niets mee te maken.”

Het blad ontkent niet dat ze Meghan in een slecht daglicht hebben neergezet, maar daar hadden ze naar eigen zeggen een goede reden voor. “Even voor de duidelijkheid”, klinkt het in de gepeperde open brief. “Meghans huidskleur zat er voor niks tussen. We snappen niet dat linkse idioten ons racisten blijven noemen. De reden dat haar reputatie de laatste maanden zo erg achteruit is gegaan, is omdat ze de belangrijkste regel van het Britse volk heeft gebroken: wij betalen het geld, zij doen hun plicht. Nu Harry en Meghan weigeren om hun plicht te doen, hebben wij, de belastingbetalers, daar iets over te zeggen.”

“Vele buitenlandse pers en burgers beseffen niet waarom ons volk en onze pers zo kwaad is. Meghan en Harry willen de luxueuze levensstijl van een royal, maar niet de taken en verplichtingen die daarbij komen kijken. Ze willen hun job niet doen. Ze hebben daarnaast wel genoeg ego om geld te verdienen aan de Sussex-naam.”

Belastingen

“Daarnaast hebben ze de Queen vreselijk behandeld. Net zoals de belastingbetalers, die de rekening van hun peperdure bruiloft én de renovatie van hun villa gepresenteerd kregen. Dat is de enige reden dat ze niet meer populair is bij het Britse volk. Ze zou ietwat van haar reputatie kunnen herstellen als ze toégaf dat racisme er niks mee te maken heeft. Daar is geen bewijs voor.”

Dat Meghan en Harry binnenkort nog maar een select groepje journalisten toelaten voor hun berichtgeving, vinden ze belachelijk. “Meghan kiest vanaf nu zelf de journalisten die over haar mogen schrijven, om haar eigen, gemanicuurde versie van het verhaal te brengen. Ze denkt blijkbaar dat journalisten alleen bestaan om haar PR te verzorgen.”

Rechtszaak

Ze verwijzen ook naar Meghans rechtszaak tegen de Mail on Sunday. Die krant publiceerde een persoonlijke brief die ze naar haar vader had gestuurd. Volgens Meghan zou ze de verwoording in de krant nooit gebruikt hebben. Haar vader, Thomas Markle, zal echter tégen haar getuigen. “Blijkbaar heeft ze haar vader al even slecht behandeld. Misschien wordt de situatie duidelijker eens de uitspraak bekend is”, zo besluiten ze.

Zo’n diep-persoonlijk statement van de krant is niet uitzonderlijk in de UK, waar de meeste kranten niet per definitie neutraal zijn - of moeten zijn. Het is gebruikelijk dat er een kant gekozen wordt, zowel in de politiek als op vlak van celebrities en royals. The Sun behoort openlijk tot het kamp van de Conservative Party, en haalt al even openlijk uit naar iedereen die het niet met hen eens is. Ze waren tevens de krant die vanaf het begin veel vragen stelde bij de komst van Meghan.

