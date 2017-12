Britse overheid wil niet dat Barack Obama naar huwelijk prins Harry komt LB

Bron: The Sun 15 Photo News Prins Harry raakte bevriend met voormalige Amerikaans president Barack Obama tijdens de Invictus Games in het Canadese Toronto. Royalty Omdat gevreesd wordt dat ze daarmee president Trump voor het hoofd zouden stoten, dringt de Britse overheid er bij prins Harry op aan zijn vriend Barack Obama en diens vrouw Michelle niet uit te nodigen op het koninklijk huwelijk op 19 mei. Harry en zijn verloofde hadden hun medewerkers verteld dat ze de Obama's willen uitnodigen.

De 33-jarige prins raakte bevriend met de Obama's, die hij ontmoette in het kader van de Invictus Games. Maar de Britse relaties met Donald Trump raakten vertroebeld. Aangenomen wordt dat Trump, die zijn misprijzen voor zijn voorganger niet onder stoelen of banken steekt, ziedend zou zijn mocht Obama worden uitgenodigd en hij niet.

Anderzijds maken prins Harry en Meghan Markle er ook geen geheim van dat ze Trump niet erg genegen zijn. Zo maakte Meghan haar afkeuring van Trump tijdens diens kiescampagne duidelijk op sociale media, waar ze hem vrouwonvriendelijk en verdelend noemde.

Nu vrezen hooggeplaatsten op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en uit de omgeving van premier May dat het uitnodigen van Obama de eerste ontmoeting van premier May met president Trump zou bezoedelen.

Trump zou slecht kunnen reageren indien de Obama's aanwezig zijn op de koninklijke bruiloft voordat hij de kans heeft gekregen om de koningin te ontmoeten. Uiteindelijk zal de regering hierover moeten beslissen. Indien de premier hier een stokje voor steekt, zal Harry er zich moeten bij neerleggen Bron binnen de Britse regering

Slechts raadgevende rol

Toch heeft de regering slechts een raadgevende rol bij de organisatie van het koninklijk huwelijk. De trouw is immers geen staatszaak en dus zullen ook geen staatshoofden uitgenodigd worden. De gastenlijst wordt dan ook opgesteld door Buckingham Palace en niet door het ministerie van Cultuur, Media en Sport, die dat doet voor bijvoorbeeld staatsbegrafenissen.

De voorbije maanden liepen de spanningen tussen Trump en May hoog op. May tikte Trump op de vingers nadat hij antimoslimvideo's van de extreemrechtse partij Britain First had geretweet. Ook veroordeelde May Trumps beslissing om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

Barack Obama van zijn kant tweette felicitaties naar Harry en Meghan toen hun verloving vorige maand werd aangekondigd. "Michelle en ik zijn verheugd en wensen je een leven lang vreugde en geluk samen", tweette de ex-president. Prins Harry heeft Obama ook geïnterviewd voor het programma 'Today' op BBC Radio 4.

EPA Meghan Markle en prins Harry op weg naar de kerk in Sandringham voor de kerstviering gisteren.