Britse media vergelijken onze prinses Elisabeth met Kate Middleton: “Even stijlvol en plichtbewust”

29 mei 2020

12u18

Bron: Daily Mail 8 Royalty Misschien is het omdat ze de volgende ‘Queen Elisabeth’ wordt, maar de Britten zijn helemaal in de ban van onze 18-jarige kroonprinses. De populaire krant The Daily Mail vergelijkt haar zelfs met publieksfavoriet Kate Middleton. “De twee hebben veel met elkaar gemeen”, klinkt het. “Ze zijn beiden enorm modebewust én ze staan er voor hun land.”

Veel loftrompetten voor Elisabeth aan de andere kant van het water: Groot-Brittannië kijkt vol bewondering naar onze jonge prinses, die hen naar eigen zeggen doet denken aan hertogin Catherine. Deze week werd er zelfs een volledig artikel in de Daily Mail gewijd aan hun vele gelijkenissen. Een groot compliment, gezien Kate erg geliefd is in haar thuisland.

Stijlvol

Om te beginnen delen ze volgens de krant een feilloos gevoel voor stijl. “Ze kiezen beiden voor klassieke maar stijlvolle, vrouwelijke ontwerpen. Ze combineren trendy merken uit de winkelstraten met chique designeritems. Ze zijn formeel, maar niet verwaand. Als je kijkt naar de jurk met witte blazer die prinses Elisabeth droeg tijdens haar 18de verjaardag, doet die erg denken aan een outfit die gedragen werd door Kate in 2017, toen ze op bezoek was in Polen. Het is niet verwonderlijk dat ze hetzelfde soort outfits kiezen, gezien ze allebei gezegend zijn met een sierlijk, slank figuur. Ze kiezen er dan ook voor om dat in de verf te zetten, zonder dat het te opzichtig wordt. Heel koninklijk, dus. De twee vrouwen moeten die koninklijke sfeer constant in het achterhoofd houden. Elisabeth en Catherine zullen zich beiden ‘koningin’ mogen noemen op een dag.” Elisabeth dankzij haar geboorterecht, Catherine omdat ze getrouwd is met één van de troonopvolgers: prins William.

“Elisabeth heeft het Kate-effect naar de Brusselse hoofdstad gebracht”, gaat de krant verder. “Toen ze vorige week al sportend werd gefotografeerd in een joggingbroek van het merk Verso, verdubbelde hun verkoop.” Ze hebben het over een foto waarin Elisabeth al trainend te zien is in grijze leggings en een wit shirt. De prinses gaat vanaf september een opleiding volgen aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Laken. Ze krijgt les over ethiek en kritisch denken, maar leert op kamp in de Oostkantons ook met wapens omgaan, schieten en overleven. Daarvoor is ze nu volop aan haar conditie aan het werken.

Ontwerpster Camille Liebaert wist niet wat haar overkwam. “Plotseling werd ik opgebeld door vrienden en familie. Die toonden me foto’s van de voorpagina’s van de Belgische kranten, waarop Elisabeth te zien was in een broek van mijn ontwerp. Ik was blij, maar verwachtte er aanvankelijk niet te veel van. Aan het eind van de dag kon ik er echter niet meer omheen: we hebben véél meer verkocht.”

Ook Middleton staat erom bekend een doeltreffende katalysator voor de verkoop van kleding te zijn. Wanneer ze een jurk draagt die ook in de winkelrekken te vinden is, is die steevast binnen een paar uur uitverkocht.

Plichtbewust

Daarnaast wordt Elisabeth geprezen om haar kalmte en plichtsbewustheid tijdens de coronacrisis. Net als de hertogin van Cambridge belde onze kroonprinses al met mensen die vastzitten tijdens de lockdown. “De Belgische prinses is tijdens de crisis erg trouw gebleven aan haar land en haar verplichtingen. Dat deed ze in combinatie met haar schoolwerk én haar vrijwilligerswerk”, klinkt het onder de indruk. “Elisabeth is bovendien pas oud genoeg geworden om te regeren. Dat zal ze zonder twijfel goed doen, eens de tijd komt.”

Vrouwenrechten

Nog een vergelijking die gemaakt wordt tussen de twee prominente royals: ze zijn beiden voortrekkers van vrouwenrechten binnen de monarchie. “Elisabeth wordt de eerste koningin van België via geboorterecht”, wijst de Daily Mail uit. “Vroeger bestond er nog een wetgeving die stelde dat vrouwelijke erfgenamen geen recht hadden om koningin te worden. Ze werden overgeslagen ten voordele van een mannelijke troonopvolger. Dat is bij Elisabeth voor het eerst niét het geval.” De wet in kwestie werd geschreven in 1830 en afgeschaft in 1991, toen Boudewijn op de troon zat. Elisabeth zal dus inderdaad geschiedenis schrijven al de eerste échte Belgische koningin.

“Ook Catherine en William hadden het gehad met die regel, waarvan er tot voor kort een gelijkaardige variant in het VK bestond. Vrouwen mochten wel degelijk koningin worden, maar enkel als ze geen jongere broers hadden, want mannen kregen altijd voorrang. Na de geboorte van prinses Charlotte lieten ze de wet schrappen, waardoor zij nog voor haar jongere broertje, Louis, in aanmerking komt voor de troon. God, save the queen!”

