Britse media kritisch over biografie Harry en Meghan: “Eenzijdig verhaal vol banale details” BDB

12 augustus 2020

13u04

Bron: ANP 0 Royalty De Britse pers is niet enthousiast over ‘Finding Freedom’, de biografie die dinsdag verscheen over prins Harry (35) en z’n vrouw Meghan Markle (39). Recensenten vinden dat het boek van royaltywatchers Carolyn Durrand en Omid Scobie diepgang mist en een eenzijdig verhaal schetst.

“’Finding Freedom’ verstikt de lezer met banale details”, schrijft The Guardian. “Als je je ooit afgevraagd hebt naar welke zoetigheden Meghan snakte tijdens haar zwangerschap dan is dit boek iets voor jou.” De recensent vindt het ook jammer dat terloops wordt vermeld dat de Sussexes hun oppas midden in haar tweede nacht hebben ontslagen. “Noem me oppervlakkig, maar ik ben veel geïnteresseerder in waarom een koppel hun nanny midden in de nacht ontslaat dan in de favoriete snacks van Meghan.”

Die oppervlakkigheid is ook The Times opgevallen. “In detail wordt ingegaan op de voedselgewoonten van het koppel, welke yogaposes Meghan doet en welke ontwerpers ze draagt, maar belangrijke feiten worden gemist”, aldus de recensente van de krant. Het belangrijkste doel van het boek is naar haar mening de prins en zijn vrouw neerzetten als “onschuldige slachtoffers.”

Zelfmedelijden

De Telegraph is een stuk kritischer en noemt ‘Finding Freedom’ “een marathon van gezeur”. “Een eenzijdig en zeer bevooroordeeld verslag vol zelfmedelijden van de relatie tussen prins Harry en Meghan Markle”, klinkt het. Wel vindt de krant het een “aangrijpend” boek.

Ook The Independent vindt dat de auteurs overduidelijk 'Team Sussex' zijn. “Wat betekent dat sommige anekdotes in het boek meer in het voordeel van Meghan en Harry worden weergegeven”, schrijft de krant.

De royaltyverslaggevers spraken voor het boek met 'goede vrienden' en ingewijden van het koppel. Harry en Meghan zouden ervoor hebben gezorgd dat alle deuren openstonden om mensen uit hun dichte kring te interviewen. Het koppel ontkent echter elke vorm van medewerking.

Oprah Winfrey op het matje

Een opmerkelijke onthulling in het boek is dat Buckingham Palace een gesprek had met talkshowkoningin Oprah Winfrey (66) over haar vriendschap met Doria Ragland (63), de moeder van Meghan. Leden van het Britse hof zouden bang zijn geweest dat de Amerikaanse presentatrice enkel uit was op een onthullend interview. “Ik vond dat zo interessant omdat niemand op deze wereld ooit zou twijfelen aan de motieven van Oprah”, vertelt auteur Omid Scobie daarover aan Access Hollywood. Uiteindelijk kon Winfrey de koninklijke familie geruststellen en was ze aanwezig op het huwelijk van Harry en Meghan.

Lees ook:

Zo liep het mis tussen prins Harry en de rest van de familie: “Niet onmogelijk dat Meghan en Harry terugkeren naar Engeland” (+)

Zelfgemaakt diner en mama Doria als babysit: zo bracht Meghan Markle haar 39ste verjaardag door

“De hechte band tussen Harry en William is nu helemaal verstoord”: deze vijf boeken over de Britse royals doen stof opwaaien (+)