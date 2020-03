Britse koningshuis gaat op slot: Queen en andere senior royals niet meer op pad MVO

14 maart 2020

13u41 1 Royalty Koningin Elizabeth heeft haar agenda voor de komende weken zo goed als leeg gemaakt. Geplande bezoeken aan Cheshire en Camden gaan niet door, zo maakte het Britse hof vrijdag bekend. De beslissing komt er in verband met de maatregelen rond het coronavirus.

De maatregelen zijn uit voorzorg en om praktische redenen genomen met het oog op de uitbraak. De 93-jarige Elizabeth zal nog wel audiënties verlenen, maar vanwege haar hoge leeftijd vond men het geen goed idee meer om haar naar openbare plaatsen te sturen.

Eerder werd al bekend dat prins Charles en zijn vrouw Camilla hun gezondheid voorop stelden en daarom hun reis naar Bosnië en Herzegovina, Cyprus en Jordanië annuleerden. “Gezien de situatie rondom de coronaviruspandemie, heeft de Britse regering besloten om de prins en zijn vrouw te vragen hun reis naar de drie landen uit te stellen,” luidt de verklaring. De twee zouden volgende week dinsdag vertrekken, en een aantal dagen spenderen in elk land.

Ook prins Harry heeft zijn eerstvolgende bezoek aan Groot-Brittannië noodgedwongen moeten uitstellen. De royal zou eind april aanwezig zijn bij de marathon van Londen. Het sportevenement is echter verschoven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De organisatoren besloten de marathon te verplaatsen naar zondag 4 oktober. Het hardloopevenement stond voor 25 april op het programma. Net als in andere jaren zou prins Harry aanwezig zijn in de Britse hoofdstad. Hij is beschermheer van de London Marathon Charitable Trust.

De 35-jarige Harry zou na zijn bezoek aan Londen ook aanwezig zijn bij de Invictus Games. Die worden vanaf 9 mei in ons land gehouden. Tot nu toe is nog niet bekend of het evenement wordt uitgesteld vanwege het coronavirus.

Ook diverse andere koningshuizen hebben hun publieke taken voorlopig neergelegd.