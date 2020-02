Britse koningshuis bevestigt: prinses Beatrice trouwt op 29 mei en Andrew mag haar nog altijd ‘weggeven’ MVO

07 februari 2020

15u41

Bron: Daily Mail 0 Royalty De kogel is eindelijk door de kerk: de Britse prinses Beatrice gaat trouwen op 29 mei. Dat maakte de koninklijke familie vandaag bekend via Twitter. Het huwelijk vindt plaats in The Chapel Royal in St James’s Palace.

Het was een bewogen verloving voor Beatrice (31) en Edoardo Mapelli Mozzi (37). Niet alleen moesten ze de datum van hun huwelijk een paar keer verzetten, ook hun eerste keuze qua locatie moesten ze laten vallen. Dat laatste omdat papa Andrew zijn banden met enkele militaire organisaties verbrak. En laat het koppel nu net een kerk gekozen hebben waar alleen militaire families in het huwelijksbootje mogen stappen. Gelukkig is er nu wel degelijk een datum en een locatie vastgelegd: 29 mei in The Chapel Royal in St James’s Palace. In diezelfde kapel is Beatrice in 1988 ook gedoopt.

“De kapel is een logische keuze, maar geen denigrerende”, zegt royalty-watcher Robert Jobson. “Het is immers waar koningin Victoria destijds getrouwd is. Net als de ouders van de huidige koningin. Dat Elizabeth haar toestemming heeft gegeven om die kapel te gebruiken - ze staat op het landgoed van de vorstin - toont aan hoe hecht de band tussen grootmoeder en kleindochter is.”

Na de ceremonie vindt er een receptie plaats in de tuinen van Buckingham Palace, georganiseerd door de Queen. De laatste royals die zo’n receptie kregen waren prins William en Kate, toen zij trouwden in 2011.

Andrew krijgt prominente rol

Beatrice’s vader, prins Andrew, mag haar nog steeds weggeven, ook al was hij de voornaamste reden dat haar huwelijk steeds werd uitgesteld. Andrew kwam vorig jaar in opspraak wegens zijn betrokkenheid bij het Epstein-schandaal. De prins zou hechte banden gehad hebben met de inmiddels overleden pedofiel, die jonge meisjes verhandelde aan rijke mannen. Twee vrouwen beschuldigen Andrew ervan dat hij seks met hen had toen ze nog minderjarig waren.

“Het koppel wil de ceremonie graag kleinschalig en privé houden, gezien de vele recente drama’s in de koninklijke familie”, aldus Jobson. Niet alleen Andrew, maar ook het vertrek van Meghan en Harry gooide een schaduw over het huwelijk van de prinses. “Toch wil ze dat haar vader een prominente rol krijgt in de ceremonie. Ze heeft altijd een goede band met hem gehad en ze wil dat hij met haar naar het altaar loopt. Dat zou nooit kunnen tijdens een grote, publieke aangelegenheid.” Ook Eugenie, de zus van Beatrice, zou een belangrijke rol krijgen tijdens de viering.

