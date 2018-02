Britse hof zoekt extra medewerker voor de fanmail voor Meghan Markle KDL

21 februari 2018

11u44

Bron: DailyMail 0 Royalty Wie graag voor het Britse koningshuis wil werken, kan zich nu aanmelden voor een job. Het hof is namelijk op zoek naar een extra medewerker die kan helpen om alle fanmail voor Meghan Markle (36) te verwerken.

Sinds bekend raakte dat Meghan de nieuwe vriendin is van de Britse prins Harry, en ze in mei zelfs zijn vrouw wordt, wordt het Britse hof overspoeld met fanbrieven voor de voormalige 'Suits'-actrice. Er wordt verwacht dat er nog meer post zal toekomen wanneer Meghan binnenkort officieel de vrouw is van Harry en daar wil het hof nu op inspelen. Ze plaatsten al een vacature op hun website waarin ze op zoek zijn naar een extra werkkracht om de fanbrieven te verwerken.