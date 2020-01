Britse hof sluit de rangen: Queen steunt Harry en Meghan en last overgangsperiode in KVDS

13 januari 2020

17u00 8 Royalty Het Britse hof sluit de rangen. De Queen heeft in een verklaring gezegd dat ze Harry en Meghan steunt “na constructieve gesprekken”. Een definitieve beslissing over hoe de taken en de financiën van het paar er in de toekomst zullen gaan uitzien, wordt de komende dagen genomen. Maar er zal sowieso een “periode van transitie” zijn, waarin Harry en Meghan hun tijd zullen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada.

De Queen hield vandaag een spoedberaad over de toekomst van prins Harry en zijn vrouw Meghan in haar winterverblijf in Norfolk, zo’n 180 kilometer ten noorden van Londen. Bij het overleg waren naast Harry ook kroonprins Charles en prins William aanwezig. Meghan zou ingebeld hebben vanuit Canada, waar ze sinds enkele dagen verblijft samen met haar zoontje Archie. Volgens de Britse pers - die massaal aanwezig was - verlieten de royals maandagavond rond 16.30 uur elk apart het landgoed.

Eerste verklaring

In een eerste verklaring zegt de Queen dat ze “er de voorkeur aan gegeven zou hebben” dat Harry en Meghan fulltime royals waren gebleven”, maar dat ze hen toch helemaal steunt. “Ik respecteer en begrijp hun wens om als gezin een meer onafhankelijk leven te leiden, terwijl ze tegelijk een gewaardeerd onderdeel blijven van mijn familie”, klinkt het. “Harry en Meghan hebben duidelijk gemaakt dat ze niet afhankelijk willen zijn van publieke fondsen in hun nieuwe leven. Er is overeengekomen dat er een periode van transitie zal zijn, waarin ze hun tijd zullen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada.”





Het waren Harry (35) en Meghan (38) die vorige week de knuppel in het hoenderhok smeten door op Instagram aan te kondigen dat ze zich zouden afscheuren van het Britse koningshuis. Volgens de Britse pers zeer tot ongenoegen van de Queen, die van niets zou geweten hebben. (lees hieronder verder)

Het koppel kondigde ook aan dat het “financieel onafhankelijk” wilde worden en dat zou een van de belangrijke gespreksonderwerpen geweest zijn vandaag. Zo geeft prins Charles aan allebei zijn zonen een dotatie voor de officiële taken die ze vervullen en staat het koningshuis in voor de beveiliging van Harry en Meghan. Volgens de Britse krant Evening Standard zou de Canadese premier Justin Trudeau de Queen echter verzekerd hebben dat zijn land bereid is om de rekening te betalen voor de beveiliging, die kan oplopen tot een miljoen dollar per jaar. Dat omdat het koppel de helft van de tijd in Canada zou gaan wonen. Meghan heeft daar veel familie en vrienden. (lees hieronder verder)

Verder zou het onderhoud op het landgoed Sandringham ook gegaan zijn over welke taken het koppel nog zou moeten en mogen uitvoeren. En over hun koninklijke titels. Het is ook niet duidelijk of de lijn van opvolging door de beslissing van Harry en Meghan aangepast zal worden.

De Queen zou de situatie in de eerste plaats onder controle willen krijgen en daarna ook onder controle willen hóúden. Dat zou bij voorkeur zo snel mogelijk moeten gebeuren. Het viel volgens royaltywatchers dan ook te verwachten dat ze voorzichtig te werk zou gaan en niet meteen met harde maatregelen zou komen.

Het was de eerste keer dat de Queen en Harry elkaar face tot face zagen sinds de aankondiging. Volgens de BBC zou een hele reeks mogelijke scenario's overlopen zijn, die rekening houden met wat Harry en Meghan zelf willen. Verwacht wordt dat het een blauwdruk zou kunnen worden voor toekomstige generaties.

Pestgedrag

Eerder vandaag lieten prins William en prins Harry wel al in een gezamenlijk statement weten dat een artikel over hen in The Times van vandaag niet correct was. In het stuk werd William beschuldigd van pestgedrag tegenover Meghan, iets wat de band tussen de broers verzuurd zou hebben. Ze spreken over “heel beledigend en mogelijk zelfs schadelijk” taalgebruik. (lees hieronder verder)

Dit weekend bracht de Times al een eerste reactie van prins William op de beslissing van Harry en Meghan om een stap terug te zetten en zijn droefheid daarover. “Ik heb mijn hele leven lang mijn arm om mijn broer heen geslagen en dat kan ik nu niet meer doen”, klonk het. “Alles wat ik nu kan doen, is hem proberen te steunen en hopen dat er weer een tijd komt dat we allemaal op dezelfde lijn zitten.”

Elton John

Ook William zou overigens niet op voorhand op de hoogte geweest zijn van de beslissing van zijn broer en Meghan, net als zijn vader. Wie het dan weer wél geweten zouden hebben, zijn zanger Elton John en de Canadese premier Trudeau, allebei goede vrienden van Harry en Meghan.

