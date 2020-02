Britse gemeenten razend na orders om vlag te hijsen voor Andrews verjaardag: “Vieren na Epstein? We dachten het niet” MVO

06 februari 2020

13u00

Bron: ANP 2 Royalty De Britse gemeentehuizen zijn razend nadat ze een mailtje ontvingen met officiële orders rond de verjaardag van prins Andrew. De instanties zouden de Union Jack op 19 februari moeten hijsen om de gelegenheid te vieren, maar gezien de prins betrokken is bij het Epstein-schandaal heeft werkelijk niemand daar zin in.

“Dit is belachelijk”, klinkt het bij royalty-watchers. “Geen enkele gemeente voelt zich geroepen om Andrew te vieren, dus veel vlaggen zullen er niet waaien de 19de...”

De boodschap werd verstuurd via Dame Melanie Dawes. Zij is lid van de Britse regering als permanent secretaris van het Ministry of Housing, Communities and Local Government. Haar orders om de vlag te hijsen komen onverwacht, gezien Queen Elizabeth II zélf heeft aangekondigd dat Andrew uit al zijn officiële koninklijke functies ontheven is. Dat betekent ook dat officiële instanties niet meer verplicht zijn om zijn verjaardag te vieren. Het is de traditie dat de vlag gehesen wordt op de verjaardagen van prominente royals, zoals prins William en zijn vrouw Kate Middleton, prins Charles en zijn vrouw Camilla, en natuurlijk van de Queen zelf.

Wat nu?

“De gemeenten hebben in dit geval eigenlijk vrij spel”, zeggen experts. “Maar los daarvan zijn zulke orders compleet ongepast gezien de situatie. De beschuldigingen tegenover de prins zijn absoluut niet mals, en het bewijsmateriaal werkt niet in zijn voordeel. De vlag hijsen op zijn verjaardag zou een enorme belediging zijn voor zijn slachtoffers, en de slachtoffers van Epstein in het algemeen. Het is wel vreemd dat de regering blijkbaar niet doorheeft hoe serieus de zaak is, en hoe de natie daar tegenover staat. Het grote publiek wil niets meer van Andrew weten.”

Andrew was goed bevriend met pedofiel Jeffrey Epstein, die jonge meisjes verhandeld zou hebben aan rijke mannen. Ondertussen beweren al twee vrouwen dat ze gedwongen werden tot seks met de prins toen ze nog minderjarig waren. De FBI is niet blij met de attitude van Andrew, en meent dat de royal weigert om mee te werken aan het onderzoek.

