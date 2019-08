Brexit-boegbeeld Nigel Farage haalt uit naar Britse koningshuis: “Het gaat bergafwaarts met Harry sinds Meghan” SDE

13 augustus 2019

07u45

Bron: ANP 0 Royalty Nigel Farage (55), de leider van de Britse Brexit Party, heeft hard uitgehaald naar meerdere leden van het Britse koningshuis. Prins Charles, prins Harry en zijn vrouw Meghan en zelfs de 'Queen Mother', de moeder van koningin Elizabeth, moesten het ontgelden. Alleen over de Queen zelf was Farage lovend.

De Brexit-politicus deed zijn uitspraken op een voor media besloten bijeenkomst van een Australische groep conservatieven, waarvan The Guardian geluidsopnamen in handen heeft. Farage stak de loftrompet over Elizabeth, die hij omschreef als "een ongelooflijke, ontzagwekkende vrouw, waar we ontzettend blij mee moeten zijn". Vervolgens nam Farage echter het ene na het andere lid van het Britse koninklijk huis onder vuur. Prins Charles, die hij "Charlie Boy" noemt, viel hij aan op zijn rol in de strijd tegen de opwarming van de aarde - Charles roept regelmatig regeringsleiders op in actie te komen. Farage sprak de hoop uit dat Elizabeth nog lang op de troon zal zitten, om maar te voorkomen dat Charles ooit koning wordt.

Harry en Meghan

Farage heeft in ieder geval goede hoop dat Elizabeth nog een tijd aanblijft als koningin. "Haar moeder was een met overgewicht kampende, gin-drinkende, kettingroker die alsnog 101 jaar werd", zegt de politicus over de moeder van Elizabeth, 'Queen Mother' Elizabeth Bowes-Lyon. Ook Harry en Meghan komen ter sprake. Farage schildert Harry af als een "jonge, dappere, echte man", een veelbelovende officier die naar Afghanistan werd gezonden, maar met wie het "bergafwaarts is gegaan" sinds zijn relatie met Meghan. Ook de keuze van het stel om in verband met klimaatverandering niet meer dan twee kinderen te nemen, vindt Farage onzin. "Of prins Harry twee kinderen krijgt is irrelevant, aangezien er in totaal 2,6 miljard mensen wonen in China en India."