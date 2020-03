Bon Jovi en prins Harry brengen langverwachte single uit BDB

27 maart 2020

11u55

Bron: ANP 0 Royalty Het nummer ‘Unbroken’, een samenwerking tussen Jon Bon Jovi (58) en de Britse prins Harry (35), is vrijdag uitgebracht. Het Invictus Games-koor en de rocker lanceren de single om bewustzijn te creëren voor veteranen die kampen met een posttraumatische stressstoornis.

Bon Jovi, Harry en het koor namen het nummer op in de befaamde Abbey Road Studio's in Londen vorige maand. Het was een van de laatste dingen die de hertog van Sussex deed als vooraanstaand lid van de Britse koninklijke familie, voordat hij en zijn vrouw Meghan een stapje terug zetten. De prins en zijn vrouw zijn sindsdien verhuisd naar de Amerikaanse stad Los Angeles.

"Het was geweldig toen hij naar ons toekwam om ons te zien. Hij gaf ons allemaal een grote knuffel", vertelt een lid van het koor over haar ontmoeting met de prins. Het geld dat wordt verdiend aan de verkoop van het nummer wordt gedoneerd aan de Invictus Games, een sportevenement opgezet door prins Harry. Het evenement is bedoeld voor veteranen die gehandicapt zijn geraakt tijdens hun militaire dienst.

Harry zong zelf niet mee op het nummer. “Ik zal hem een tamboerijn in z’n handen duwen”, grapte Bon Jovi eerder over de bijdrage van de prins.