Boezemvriend zet hardnekkige misverstanden over Delphine Boël recht: “Ze is een vat vol humor en zelfspot, anders overleef je zoiets niet”

Royalty

De avond dat het Brusselse hof van beroep besliste dat Delphine Boël (52) voortaan een prinses van België is, was er maar één iemand naar wie ze een bericht stuurde: haar goede vriend en vertrouweling Patrick Declerck (60). Het is dan ook met haar goedkeuring dat hij enkele mythes over Delphine uit de wereld wenst te krijgen: “Met deze strijd wilde ze álle bastaardkinderen helpen.”