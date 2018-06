Boek over leven koning Boudewijn op komst KDL

26 juni 2018

10u44

Bron: ANP 1 Royalty Koning Boudewijn stierf 25 jaar geleden en dat is voor Emmanuel Gerard en Mark Van den Wijngaert reden een boek te schrijven over het leven van het voormalig Belgisch staatshoofd. In 'Boudewijn. Koning met een missie' maken de schrijvers de balans op van de invloed die Boudewijn had in het naoorlogse België.

Het boek besteedt uitgebreid aandacht aan het privéleven van de koning. Onder meer de moeilijke jeugdjaren, de invloed van vader Leopold III en zijn huwelijk met Fabiola komen aan bod. Ook gaat het boek in op de invloed die Boudewijn had in de politiek en zijn rol bij de regeringsvorming en de federalisering.

Koning Boudewijn, een oom van de huidige Belgische koning Filip, overleed op 31 juli 1993 op 62-jarige leeftijd aan een hartstilstand tijdens zijn vakantie in Motril in Spanje. Zijn echtgenote koningin Fabiola stierf in december 2014 op 86-jarige leeftijd.