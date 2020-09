Boek ‘Finding Freedom’ mag tegen Harry en Meghan gebruikt worden in rechtszaak MVO

30 september 2020

08u55 2 Royalty Een tegenvaller voor Meghan Markle (39), hertogin van Sussex. De veelbesproken biografie ‘Finding Freedom’ mag gebruikt worden in de zaak die ze aanspande tegen uitgeverij Associated Newspapers, oordeelde het High Court in Londen dinsdag.

Meghan klaagde de uitgeverij aan omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een “vertrouwelijke, persoonlijke” handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline Meghans privacy, zo stelde de hertogin in rechtbankdocumenten. De tabloids voerden volgens Meghan een campagne “om valse en opzettelijk vernederende verhalen over haar te publiceren”.

Delen van die brief staan ook in het boek ‘Finding Freedom’, dat in augustus verscheen. Hoewel Meghan en haar man prins Harry het ontkennen gaan hardnekkige geruchten de ronde dat het stel meewerkte aan het boek. Daarop stelde Associated Newspapers dat de Sussexes de brief al publiekelijk wilde maken door mee te werken aan het boek.

Volgens het High Court kan de inhoud van het boek niet als “onbetwistbaar of volkomen fantasierijk” worden beschouwd. De zaak wordt vanaf 11 januari inhoudelijk behandeld. Dat zal zo’n tien dagen duren.

Bevrijd

Meghan laat het echter niet aan haar hart komen. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift Fortune, tijdens de virtuele Most Powerful Women bijeenkomst, liet ze weten dat ze gewend is aan zulke tegenslagen en dat ze ‘het belangrijk vindt om vooral authentiek te blijven’. Na een poosje in Canada gewoond te hebben, zijn de Sussexes nu gesetteld in Santa Barbara. Dat heeft Meghan de kans gegeven om bepaalde zaken te overdenken. “Als je terugkijkt naar dingen die ik heb gezegd, zijn die vaak uit zijn context gerukt. Want als je daadwerkelijk luistert naar wat ik zeg, dan hoor je dat er niks controversieels aan is.”

De hertogin zegt altijd vanuit haar hart te spreken, waardoor sommige uitspraken misschien niet altijd perfect gepolijst overkomen. “Wat ik inmiddels heb geleerd, is om niet langer te luisteren naar ruis op de lijn. Er zijn altijd mensen die er wat van vinden, maar zolang je je bewust bent van je eigen morele kompas dan voelt dat als een bevrijding. En ik voel me bevrijd van alle meningen die mensen hebben, wat het leven veel makkelijker maakt.”

Meghan liet ook weten dat de pandemie ervoor gezorgd heeft dat zij en Harry voornamelijk tijd thuis doorbrachten met hun zoontje Archie. “Het was geweldig om zo lang samen te zijn en ons kleintje te zien groeien.”

