Blijft baby Archie enig kind? “Gezinsgeluk Meghan Markle en Harry is nu al compleet” TDS

09 augustus 2019

14u29

Bron: Vogue/Express.co.uk 0 Royalty Als het aan prins Harry (34) ligt, dan krijgt Archie niet al te veel broertjes of zusjes. De Britse royal wil met zijn vrouw Meghan (37) nog hooguit één kind. Dat vertelde Harry aan bioloog Jane Goodall, die hem interviewde voor het septembernummer van de Britse Vogue. Volgens de omgeving van het koninklijke koppel was dat echter maar een smoesje: Meghan en Harry zouden nu al het gevoel hebben dat hun gezinsgeluk compleet is.

Het komt in Europa zelden tot nooit voor, dat koninklijke koppels slechts één kind op de wereld zetten. Het is onder de royals dan ook een traditie om een groot gezin te stichten, zeker met het oog op de lijn van troonopvolging. Prins Harry en zijn Meghan zouden volgens hun omgeving echter met die traditie willen breken: de twee zouden niet van plan zijn om na baby Archie aan meer kinderen te beginnen.

Vraag is natuurlijk: waarom? In het gesprek met Vogue vertelde Harry, die zich geregeld inzet voor het milieu en de natuur, hoe zijn visie op zijn gezin is veranderd sinds hij vader is. Hoewel de hertog van Sussex altijd al een liefde voor de natuur had vanwege alle mooie plekken die hij heeft bezocht, ziet hij nu meer de noodzaak om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. “Ik wilde er altijd al aan werken, zelfs voordat ik kinderen had”, zegt hij. “Ik heb de aarde altijd gezien als een plek die we lenen. Hoe intelligent we ook zijn en hoe ver we ook zouden zijn, we moeten in staat zijn iets achter te laten voor de volgende generatie.”

Contrast

Ook volgens hun omgeving zouden Harry en Meghan net om die reden beslist hebben om geen kinderen meer te krijgen. Een groot contrast met prins William en Kate Middleton, die intussen al drie kinderen kregen. Bovendien gonst het steeds harder van de geruchten dat er zelfs een vierde baby onderweg zou zijn. En zo zou de kloof tussen de broertjes Harry en William alweer wat dieper zijn geworden: terwijl William zijn koninklijke rol zo veel en goed als mogelijk probeert in te vullen, zou Harry er alles aan doen om zijn eigen koers te kunnen varen.

Volgens zijn entourage is Harry minder geïnteresseerd in het royale gebeuren, en wil hij vooral de wereld verbeteren via zijn bekendheid. Hij wil aandacht vragen voor het klimaat en de planeet, en probeert een ‘modelgezin’ te zijn voor iedereen. Vandaar dus ook hun keuze om doelbewust voor een klein gezin te kiezen.