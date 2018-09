Blauw bloed op de catwalk: deze royals verdienen de kost in de modewereld Mario Danneels

Bron: Story 0 Royalty Je zou bijna kunnen spreken van een trend: minder bekende royals die defilés lopen voor grote modehuizen of hun naam onder een eigen lijn zetten. Wij presenteren: the young and – vooral – the beautiful van de Europese vorstenhuizen.

Je bent jong, van hoge adel en je ziet er goed uit. Grootmoeder, oom of neef zitten op een troon, maar zelf ben je niet belangrijk genoeg om mee te draaien en moet je dus een eigen pad uitstippelen. Steeds meer ‘mindere’ royals bevinden zich in deze positie, en dan is voor een loopbaan kiezen geen sinecure. Je wordt niet door de staat onderhouden, maar je handel en wandel wordt wegens de familiebanden toch onder een vergrootglas gehouden. De afgelopen jaren verschijnen ze dus steeds vaker op de catwalk, in modebladen of lanceren ze hun eigen kledinglijn: een vrij veilige bezigheid, terwijl modehuizen maar al te blij zijn met de aandacht en het prestige die een prinselijk model met zich meebrengen.

NOORWEGEN

Marius moddert aan

Al tijdens zijn kortstondige studies economie in L.A. flirtte Marius Borg Høiby (21) met de modewereld. Speculaties dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit een eigen lijn wil lanceren, vliegen in het rond sinds hij op Instagram beelden van zichzelf postte in leren jekkers waarop zijn initialen staan geprint. Een jaar geleden volgde hij in Milaan stage bij ontwerper Philipp Plein, om daarna naar Londen te verkassen met zijn vriendin Juliane Snekkestad, zelf een aanstormend model. Marius werkt er nu als stijlredacteur van het luxeblad Tempus, waarvoor hij sinds maart welgeteld vijf artikels heeft geschreven.

SPANJE

De hete neef van koning Felipe

Met zijn 1 meter 90 en indringende blauwe ogen zijn de gelijkenissen tussen Beltrán Lozano (25) en koning Felipe VI van Spanje treffend, ook al zijn ze verre familie - Beltráns grootmoeder is een nicht van koning Juan Carlos. Het model uit Sevilla veroorzaakte volgens de krant El Mundo vorig jaar ‘een ware sensatie’ op de modeweek van Milaan. Beltrán hoeft zelfs niet bij te klussen: hij is zo gegeerd voor zowel de catwalk als fotowerk dat hij als voltijds model aan de bak komt.

MONACO

De glamoureuze Grimaldi-nichtjes

Prinsessen Caroline en Stéphanie waren voortrekkers die in de jaren 80 al vaak de modebladen sierden, en met de genen van Grace Kelly mag het niet verbazen dat hun oudste dochters in die voetsporen treden. Charlotte Casiraghi (32) is al acht jaar de muze en ambassadrice van Gucci, voor wie ze een lijn van ruiteroutfits hielp ontwerpen. ‘Hun producten zijn van zeer hoge kwaliteit’, zegt ze. Nichtje Pauline Ducruet (24) studeerde mode aan het vermaarde Parsons in New York, en volgde daarna stages bij Vogue en Louis Vuitton. De oudste dochter van Stéphanie probeert momenteel haar eigen kledinglijn uit de grond te stampen.

DENEMARKEN

Prins Nikolai doet Dior

De oudste kleinzoon van koningin Margrethe II belandde vorig jaar in de portfolio van Scoop Models, dat Nikolai (19) dit voorjaar boekte voor zijn catwalkdebuut voor Burberry tijdens de modeweek van Londen. In juni opende de zevende in lijn voor de troon het defilé van Dior Homme in Parijs. ‘Ik ben half Deens en Monsieur Dior had altijd iets met royalty, dus ik dacht dat het fijn zou zijn om met een prins te openen’, aldus ontwerper Kim Jones. ‘Glamoureus toch, niet?’ Prins Joachim staat achter zijn zoon: ‘Hij zal nergens toe gedwongen worden. Nikolais toekomst zal volledig volgens zijn eigen plan verlopen’. Ondanks een vliegende start als model is de prins vorige maand begonnen aan een opleiding van twee jaar als reserveofficier.

GROOT-BRITTANNIË

De blonde Windsor-babes

Lady’s Amelia Windsor (23) en Kitty Spencer (27) hoefden de opdrachten niet eens na te jagen: hun potentieel werd tijdens familiebijeenkomsten sowieso al opgemerkt door fotografen. De eerste is een kleindochter van de hertog van Kent, een neef van koningin Elizabeth II, en pronkt op de huidige cover van Tatler. Nadat dat Britse societyblad haar in 2016 uitriep tot ‘knapste lid van de koninklijke familie’ haalde ze een modellencontract binnen. Daarna volgden onder andere stages bij luxemerk BVLGARI en fotoshoots voor Vogue. Ze is medeontwerpster van een schoenenlijn waarvan twintig procent van de opbrengst naar kinderen in conflictgebieden gaat. Lady Kitty, de oudste van de acht kinderen van prinses Diana’s broer, heeft veel met Amelia gemeen. De nicht van prinsen William en Harry is als model ingeschreven en flaneerde meermaals op de catwalk voor Dolce & Gabbana. Sinds mei is ze het gezicht van BVLGARI’s juwelencollectie.