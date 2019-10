Bizarre alimentatie-eisen bezorgen ex-sultan van Maleisië kopzorgen: “Wie denkt ze dat ik ben? Bill Gates?” SDE

04 oktober 2019

14u00 0 Royalty Scheiden doet lijden, luidt het spreekwoord, en dat is zeker het geval bij Muhammad V (50), de ex-sultan van Maleisië. Die brak in juli - na amper zes maanden huwelijk - met de Russische Rihana Oksana Voevodina, een 27-jarige voormalige Miss Moskou. En hoewel zij ontkent dat ze gescheiden is, vraagt ze toch alimentatie van haar voormalige geliefde.

Even leek hun relatie een sprookje. De knappe Oksana trouwde in juni 2018 tijdens een geheime moslimceremonie in Maleisië in het huwelijk met sultan Muhammad V. Dat er bikinifoto’s van haar in omloop waren, leek hem niet te deren. En toen de religieuze bevolking iets té hard begon te morren, besloot Muhammad zelfs af te treden. Voor haar. De voormalige Miss Moskou werd zwanger en in mei werd hun zoontje Leon geboren. Maar slechts een paar weken later was alles voorbij. Uit opgedoken rechtbankstukken, in handen van The New Straits Times (een Engelstalige tabloid in Maleisië, red.), bleek dat de echtscheiding, na slechts zes maanden huwelijk, werd uitgesproken door een sharia-rechtbank door drie keer het woord ‘talak’ te zeggen. Volgens de islamitische wetten betekent dat de ernstigste en meest onomkeerbare vorm van echtscheiding die mogelijk is. Oksana was niet aanwezig op de ceremonie.

Bizarre eisen

De voormalige Miss Moskou ontkent echter in alle toonaarden dat ze gescheiden is. Op Instagram meldde ze: “Ik weet niks van een scheiding. Leon en ik zijn thuis in Rusland en hebben niks van scheidingspapieren ontvangen. Bovendien is mijn man een goede moslim en zou hij zoiets nooit hebben toegestaan in mijn afwezigheid.” Ze geeft wel toe dat de twee elkaar al sinds december niet meer gezien hebben. Toch wil Oksana nu munt slaan uit de breuk en de toekomst van haar zoontje veilig stellen. Volgens bronnen rondom de sultan wil de vrouw dat haar ex-man een herenhuis in Londen voor haar koopt met een waarde van 8 miljoen pond (bijna 9 miljoen euro), én een huis in de Russische hoofdstad Moskou. Daarnaast wil ze ook een alimentatie van zo'n 24.000 pond (26.963 euro) voor Leon.

(Lees verder onder de foto)

Naar verluidt is Muhammad niet echt opgezet met haar eisen. Zo zou hij tegen zijn hofhouding hebben gezegd: “Wie denkt ze dat ik ben? Bill Gates?” En ook het alimentatiebedrag dat Oksana vraagt, vindt hij een brug te ver. “Gaat hij volgend jaar naar Eton (een peperdure kostschool waar ook prins Harry en William gingen, red.), dat ze zoveel geld nodig heeft voor een baby?”, vroeg hij zich naar verluidt af.

DNA-test

Om de druk nu nog wat op te voeren, betwist het Maleisische hof Muhammads vaderschap van zoontje Leon. Oksana ontkent die beschuldigingen in alle tanen. “Als het zijn zoon niet was geweest, dan had ik nooit een account aangemaakt”, aldus de voormalige Miss Moskou. “Hij is Aziatisch en heeft hele grote ogen en lippen, die lippen heeft hij van mij.” Een DNA-test is dus niet nodig, vindt ze. Ze verwijt het hof bovendien dat zij het contact tussen haar en de ex-sultan blokkeren. „Ik heb al vaak geprobeerd mijn man te bereiken om over ons huwelijk te praten, maar ik krijg hem niet te pakken.”

(Lees verder onder de foto.)

Volgens verschillende media is de breuk tussen Oksana en haar sultan trouwens te wijten aan een pikante video die is opgedoken. De vormalige Miss Moskou deed ooit mee aan een ‘Temptation Island’-achtige realityshow waarin ze poedelnaakt in een zwembad dook. In het water zou ze seks hebben gehad met een mannelijke deelnemer en die beelden deden na haar huwelijk opnieuw de ronde. Hoewel de beelden veel eerder zijn opgenomen dan toen ze Muhammad leerde kennen, zou de sultan zich rot geschrokken zijn. En ook al maakte hij geen probleem van de foto’s waarop zijn geliefde halfnaakt poseerde, toch kon hij deze video niet verkroppen.