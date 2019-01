Bizarre aanbieding: brokstukken autocrash Britse prins Philip te koop via eBay TDS

21 januari 2019

10u05

Bron: eBay 0 Royalty Wie op zoek gaat naar auto-onderdelen op eBay, kan wel eens op een opmerkelijke aanbieding stuiten. Amper e nkele dagen nadat de Britse prins Philip (97) met zijn wagen crashte, worden de brokstukken van het ongeval immers al via de veilingsite te koop aangeboden. Of het om echte brokstukken gaat, of om op valse voorwerpen, is voorlopig onduidelijk.

Voor wie het nieuws gemist had: de Britse prins Philip heeft een auto-ongeluk gehad. Het ongeval deed zich voor in de buurt van het landgoed Sandringham van de Britse Queen. Prins Philip kwam donderdag met zijn robuuste Land Rover Freelander vanaf een zijweg plotseling de hoofdweg opgereden. Daarbij gaf hij geen voorrang aan de Kia waarin Emma Fairweather zat na een dagje uit zat met een vriendin, die de auto bestuurde. Achterin was de baby van de vriendin. De Kia botste op de auto van de prins, waarna de Land Rover kantelde en beide auto’s in de berm belandden. De 97-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth II zat zelf achter het stuur van zijn Range Rover, maar bleef ongedeerd.

Onder de veelzeggende titel ‘Prince Philip Car Crash Parts’ worden nu allerlei brokstukken van de crash te koop aangeboden. Ze worden verkocht via eBay, en momenteel zijn er al 32 bieders die de teller tot 52 euro deden stijgen. Het gaat onder meer om enkele stukken verwrongen metaal en gebroken stukken plastic. “Ze zijn reeds gebruikt”, grapt de aanbieder opmerkelijk genoeg in de omschrijving van de brokstukken. “Ze zijn niet gestolen, maar werden achtergelaten aan de kant van de weg. De voorwerpen kunnen zelfs Philips DNA bevatten, voor moest je hem willen klonen of zo. En alle opbrengsten gaan naar een kankerfonds.”

Ondertussen wacht één van de inzittenden van de Kia die werd geramd door Philips Land Rover, Emma Fairweather (46), nog steeds op een officiële verontschuldiging van het koningshuis. Bovendien is Prins Philip twee dagen na zijn auto-ongeluk weer achter het stuur gekropen. Zonder gordel nota bene.