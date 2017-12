Bizar: datingsite wil lookalikes prins Harry en Meghan Markle koppelen TDS

13u45

Bron: BeautifulPeople.com 0 PHOTONEWS/BEAUTIFULPEOPLE.COM Royalty De omstreden website Beautifulpeople.com – een datingsite voor uitsluitend mooie mensen – laat weer van zich horen. Ze haalden al herhaaldelijk het nieuws omdat ze steevast exclusiviteit nastreven op het gebied van schoonheid. Nu is d e website is op zoek naar mannen en vrouwen die sterk lijken op de Britse prins Harry en Meghan Markle... om hen op samen op date te sturen.

Andere leden stemmen op je foto. Ben je niet knap genoeg, dan kom je er simpelweg niet in. Dat is de filosofie achter datingsite Beautifulpeople.com. De website heeft intussen al meer dan één miljoen leden. Maar sinds de lancering in 2002 werden er ook al meer dan 12 miljoen kandidaten geweigerd wegens "te lelijk".

Om diezelfde reden liet de oprichter van de website, Greg Hodge, in 2015 nog 3.000 profielen schrappen. "Het klinkt misschien gemeen, en het is ook het allermoeilijkste voor ons om te doen. We vinden het niet leuk dat we leden van onze site moeten verwijderen, maar het is een noodzakelijk kwaad om het niveau van schoonheid van onze gemeenschap te behouden, net als ons waardevolle business model", verdedigde hij zich toen.

Royaal daten

Ondanks de felle kritiek om hun idealen, zit Beautifulpeople.com nog steeds niet verlegen om een controverse of een straffe stunt. Dit keer pakken ze uit met een wel héél opmerkelijke actie: de datingsite is op zoek naar lookalikes van de Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle. De uitverkorenen krijgen de kans om met elkaar te daten. Een haast koninklijk kader dus om elkaar te ontmoeten. Maar of je net als de echte Harry en Meghan dolverliefd zal worden en in het huwelsbootje zal stappen? Het is nog maar de vraag.

De geselecteerde 'royals' krijgen niet enkel een kans om er samen op uit te trekken. Daarnaast zullen ze ook verschijnen in advertenties of andere reclameopdrachten. Strenge eisen voor de selectie zijn er - naar gewoonte van Beautifulpeople - alvast niet. Buiten de looks, lijken er weinig voorwaarden. Het bedrijf vraagt enkel een naam, een foto, een locatie, en wat hij of zij doet voor de kost. Of de uitverkorenen een vergoeding of andere voordelen krijgen, geeft de datingsite niet mee.