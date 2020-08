Biografie onthult verrassende naam van hondje Harry en Meghan BDB

Bron: ANP 0 Royalty Na twee jaar is het eindelijk duidelijk hoe de hond van prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan Markle (38) heet. Het echtpaar heeft hun zwarte labrador Pula genoemd, een naam met een bijzondere betekenis voor de Sussexes. Dat is te lezen in de biografie ‘Finding Freedom’, die volgende week verschijnt.

Harry en Meghan adopteerden de hond kort na hun huwelijk in 2018, maar hoe het beestje heette was niet bekend. Het koppel grapte eerder al dat mensen de naam vaak proberen te raden, maar zonder succes.

De keuze viel dus op Pula en dat is de munteenheid van Botswana, het land waar Harry Meghan naartoe liet vliegen toen ze net aan het daten waren. Daarnaast betekent het woord Pula regen in het Tswana, een van de talen die in het Afrikaanse land wordt gesproken. Regen is schaars in Botswana en wordt daarom gezien als waardevol en als een zegen, aldus de schrijvers van het boek.

Meghan zou voor de 35ste verjaardag van Harry, vorig jaar in september, hun kampeerdate uit 2016 geënsceneerd hebben in hun achtertuin. Of de hertogin, die dinsdag jarig is, eenzelfde romantisch gebaar kan verwachten moet nog blijken. Haar 39ste verjaardag viert ze samen met haar man en zoontje Archie in de Verenigde Staten.

