Biografe van prins Harry niet te spreken over attitude van hertog en hertogin: “Ze gedragen zich als verwende tieners” TDS

01 april 2020

14u00

Bron: ANP/TATLER 0 Royalty De Britse Angela Levin, de biografe van prins Harry (35) die gedurende een langere periode gesprekken had met hem, is niet te spreken over het gedrag dat hij en zijn vrouw Meghan Markle (38) de afgelopen maanden vertoond hebben. Levin beschrijft in een scherp artikel voor Tatler Magazine “een enorme verandering te zien in zijn doen en laten.”



Waar schrijfster Levin Harry eerst omschreef als “charismatisch, intuïtief en grappig, maar soms ook rusteloos en moeilijk”, zegt ze nu dat de prins en zijn echtgenote “meer egoïstisch” zijn. Die uitspraak is met name gebaseerd op de recente verhuis van de Sussexes naar Los Angeles. “Harry is bitter geworden en komt continu gestrest over”, zo schrijft de Britse biografe.

Volgens Angela drukte Harry haar destijds op het hart dat Meghan zeer geschikt was voor een leven als royal. Hij zou ervan overtuigd zijn geweest dat ze een waardevolle toevoeging voor de koninklijke familie was. Levin, die veel tijd met de prins doorbracht, denkt dat het hem zwaar valt weg te zijn bij zijn familie. “Hoewel ik hem nog nauwelijks herken, geloof ik dat hij innerlijk verscheurd is over het verlaten van zijn familie, zijn land en zijn militaire connecties”, schrijft ze. “Ik had gehoopt dat Harry’s huwelijk met Meghan het beste in hem naar boven zou halen. Hij vertelde me dat Meghan absoluut begreep waar ze aan begon door met hem te gaan trouwen, dat hij had benadrukt hoe haar leven eruit zou gaan zien, omdat hij haar nodig had om het leven in de koninklijke schijnwerpers het hoofd te kunnen bieden.”

Jarenlang strijd

Levin schrijft verder dat Meghan zelf voor hun nieuwe leven als beroemdheden heeft gekozen, hoewel Harry nooit geïnteresseerd was de spotlights op te zoeken. “Zowel Harry als zijn broer prins William verafschuwde het om in de spotlights te staan, na wat er met hun moeder Diana gebeurd is”, klinkt het. “De enige reden waarom ze ermee akkoord gingen, is om hun bekendheid in te zetten voor goede doelen. Maar Meghan wil juist wel al die aandacht, iets waar Harry jarenlang tegen heeft gevochten. Ik hoop oprecht dat hij terugkeert naar Engeland, zeker in deze donkere tijden. Op een dag moet hij zichzelf gaan afvragen of hij zijn vrouw ooit gelukkig kan maken of dat ze iemand is die altijd maar meer wil.”

Levin onthulde in haar opiniestuk ook dat Harry haar had toegegeven dat hij voelde dat hij gefaald had als zoon van prinses Diana, die in 1997 tragisch om het leven kwam bij het beruchte auto-ongeluk. “Hij vertelde me dat hij vond dat hij niet genoeg had gedaan om zijn moeder te beschermen”, schrijft Levin. “Iets wat geen enkele 12-jarige had kunnen doen. Hij wilde het goed maken en zich richten op het beschermen van Meghan, hij wilde haar gelukkig maken. Maar zijn gekwelde uitdrukking bij veel engagementen van het afgelopen jaar benadrukt zijn bezorgdheid dat hij niet genoeg doet voor zijn vrouw.”

Prioriteiten

Ondanks de tegenwind zetten Harry en Markle hun plannen evenwel verder: het koppel nam op 31 maart officieel afstand van de Britse monarchie en zou intussen naar Los Angeles verhuisd zijn. Meghan heeft inmiddels ook haar eerste deal verzilverd: ze sprak de voice-over in voor de Disney-documentaire ‘Elephants’, die later deze week wordt uitgebracht. Angela denkt er het hare van: “De keuze van waar hun prioriteiten liggen, lijkt meer op die van verwende en opstandige tieners, dan die van volwassenen van midden en eind de dertig jaar.”

