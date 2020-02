Binnenkort bij Oprah op de bank? Harry en Meghan gaan in zee met Apple TV MVO

18 februari 2020

08u00 0 Royalty De kogel is door de kerk: hoewel ook Netflix interesse uitdrukte om met het koninklijke koppel samen te werken, gaan Harry en Meghan liever in zee met Apple TV. Dat bevestigde Charity Combat Stress, het goede doel waarvoor Harry een uithangbord zal worden.

De organisatie helpt militaire veteranen om hun post traumatische stresssyndroom te verwerken. Gezien Harry zelf een militaire achtergrond heeft, was hij de perfecte kandidaat. Charity Combat Stress krijgt een eigen reeks op Apple TV, de nieuwe streamingzender van computergigant Apple. Daarvoor werd er samengewerkt met verschillende Britse ziekenhuizen en behandelingscentra.

Het gezicht van de show is niemand minder dan Oprah Winfrey, die zich onsterfelijk maakte als talkshowpresentatrice. Zij zou achter de schermen nauw hebben samengewerkt met de hertog en hertogin van Sussex. Harry zou in de reeks aan het woord komen als gastspreker. Harry was in een recent interview namelijk al erg openhartig over zijn eigen mentale problemen, zeker na de dood van zijn moeder.

Ook Meghan zou betrokken zijn geweest bij de productie van de tv-serie. Charity Combat Stress bevestigde alvast dat het niet om geruchten gaat, en dat het goede doel wel degelijk betrokken was bij opnames voor Apple TV. Harry’s vader, prins Charles, is al jaren de ‘peetvader’ van de organisatie. Harry wil nu in zijn voetsporen treden in een poging om toch een beetje trouw te blijven aan zijn koninklijke roots.

Buckingham Palace weigerde om verdere details over de samenwerking tussen Harry en Apple TV prijs te geven. Het is dus ook niet bekend wanneer de reeks op het kleine scherm wordt verwacht.

Het is al een tijdje geen geheim meer dat Meghan en Harry op zoek zijn naar tv-werk. Vooral Meghan zou graag terugkeren naar haar verleden als actrice. Ze heeft intussen al een manager in dienst genomen die haar moet helpen bij het vinden van nieuwe klusjes. Royalty-experts schatten dat het koppel op die manier miljoenen kan verdienen.

